Préparatifs pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée : Le Gouvernement apporte un soulagement concret aux aspirants

(Une avancée d’un mois de salaire)

Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État

La Première session extraordinaire de la Commission nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collectives entre le gouvernement et les syndicats a pris fin ce jeudi 8 septembre 2022. Une bonne nouvelle se dégage de ces échanges.

De quoi s’agit-il : La Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives a, sous la présidence de son président, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, ouvert une session extraordinaire dont l’ordre du jour porte essentiellement sur la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Cette séance a connu la présence effective des Secrétaires Généraux de confédérations syndicales, ministres et autres éminents acteurs de l’Éducation.

Que retenir : Les participants ont échangé sur les conditions de préparation de la rentrée scolaire 2022-2023. Loin de ce qu’on pouvait s’imaginer, les différentes parties se sont accordées sur le bon déroulement de la rentrée scolaire. En ce qui concerne la revalorisation des salaires des fonctionnaires, du SMIG, le gouvernement a confirmé la poursuite des discussions en attendant les grandes annonces de novembre prochain. Mais pour l’heure, la situation des Aspirants au métier d’enseignant (AME) a préoccupé le gouvernement. Et pour faciliter leur reprise, le gouvernement a accordé un mois d’avance de salaire aux AME. Elle sera remboursée à partir de la fin du mois de janvier 2023. Des tests de recrutement des AME du primaire et du secondaire sont également annoncés pour renforcer ce corps de métier dans ces sous-secteurs. Des décisions saluées par les partenaires sociaux. D’autres inquiétudes liées à la disponibilité des contrats des ACDPE, l’injustice faite aux enseignants des promotions 2014 et 2016 titulaires de diplômes professionnels dans le cadre de leur reclassement, les actes administratifs, la formation initiale des ACDPE des promotions 2012 et 2014, le retour en formation des professeurs adjoints en attente, les autres problèmes de carrière des enseignants et autres, ont également animé la séance.

Quel intérêt à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023 : À l’ouverture officielle des travaux, le ministre d’État a martelé que l’organisation de la session a essentiellement pour but, entre autres, d’échanger sur les diligences accomplies ou à accomplir dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Aussi, a-t-il rassuré qu’elle sera suivie à d’une autre session consacrée à l’étude des doléances des travailleurs. Partant des statistiques relatives aux résultats satisfaisants enregistrés l’année scolaire précédente, le Ministre Abdoulaye Bio Tchané a salué les efforts consentis par les travailleurs et les parents d’élèves, avant de réitérer l’engagement du gouvernement à privilégier le dialogue social et à mettre en œuvre toutes les mesures et actions requises pour garantir d’une part, une année scolaire paisible et d’autre part, un enseignement de qualité aux apprenants à tous les niveaux. Le dialogue social s’instaure donc entre gouvernement et partenaires sociaux, à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023.

Rastel Dan