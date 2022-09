Législatives du 08 janvier 2023: 6  millions 709 mille 888 potentiels électeurs annoncés 

Vues : 1

Le président de la CENA, Sacca Lafia aux côtés des sages de la Cour

Le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip), Cyrille Gougbédji a animé un point de presse, ce jeudi 8 septembre 2022 pour lancer l’opération d’affichage de la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LEIP) dans les centres de vote sur tout l’ensemble du territoire national. L’activité s’inscrit dans le cadre des préparatifs du scrutin des élections législatives de janvier 2023. Au cours de cette conférence, Cyrille Gougbédji a donné des clarifications sur les travaux en cours pouvant aboutir à la constitution d’une liste électorale définitive, fiable et consensuelle. A en croire le gestionnaire mandataire de l’Anip, la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LEIP) affiche une population de 6 millions 709 mille 888 personnes. Ces potentiels électeurs, précise-t-il, peuvent dès aujourd’hui consulter leurs données personnelles dans les centres de vote et si possible formule des demandes de correction. Par ailleurs, le conférencier précise que sur les 6 millions 709 mille 888 personnes ayant l’âge de voter et pouvant exprimer leurs suffrages et figurer sur la liste électorale définitive, la commune d’Abomey-Calavi vient en tête avec 556 860 potentiels électeurs. Il a invité les citoyens à profiter de cette période pour apporter leurs réclamations si cela est nécessaire. Précisions que cette opération d’affichage de la LEIP va durer quinze (15) jours. Quant à la liste électorale définitive, elle sera transmise à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) dans soixante (60) jours.

La Cour Constitutionnelle et la CENA s’activent pour des élections apaisées

Une délégation de la CENA conduite par son président, Sacca Lafia s’est rendue le mercredi 07 septembre 2022, au siège de la Cour constitutionnelle pour une séance d’échanges. Reçue par le président intérimaire de ladite cour, Razaki Amouda Issifou en présence des autres sages de la haute juridiction, la délégation a échangé sur l’état d’avancement des préparatifs des législatives de 2023.

Qu’est-ce qu’il faut remarquer : La Cour constitutionnelle et la Commission Electorale nationale Autonome (CENA) sont deux institutions importantes dans le dispositif électoral au Bénin. En effet, la Cour Constitutionnelle est garante de la régularité, de la validité des élections politiques nationales et la Commission électorale nationale autonome (CENA) est l’organe de gestion des élections, organe opérationnel sur le terrain d’organisation des élections. C’est dans cette dynamique que la CENA a entrepris cette démarche d’échange pour une tenue à bonne date des législatives apaisées, libres et transparentes. A l’occasion, le président de la CENA Sacca Lafia était accompagné de l’ensemble des membres du Conseil électoral, du Directeur général des élections et d’un directeur technique. Ils ont présenté aux conseillers de la Cour Constitutionnelle, le niveau d’avancement des tâches : les tâches déjà exécutées, celles qui sont en cours et les dispositions qui sont prises pour que les élections soient réalisées dans de bonnes conditions et que les résultats soient proclamés à la satisfaction de tout le public. « Il y a donc une tradition d’échanges, de partages de point de vue et d’harmonisation des points de vue sur la manière dont les élections doivent être conduites afin que le public retienne que les élections ont été paisibles, transparentes et régulières. C’est dans le cadre de cette tradition que la Cour constitutionnelle a invité la CENA à venir dans ses locaux, présenter à ses membres le niveau d’avancement des préparatifs des élections législatives de 2023 », a fait savoir le Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle, Gilles Badet au terme des échanges.

Les recommandations de la Cour : Après avoir écouté leurs hôtes, les différents membres de la Cour Constitutionnelle ont pris la parole pour avoir quelques éclaircissements sur certaines questions et pour faire quelques propositions ou quelques recommandations. Ils ont souligné la nécessité que la liste des centres de vote et des postes de vote soit transmise également à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire le travail de suivi. Ils ont insisté sur les travaux qui doivent être faits par la CENA au niveau des candidatures que ce soit l’examen des dossiers de candidature, les motifs d’invalidation éventuelle de certaines candidatures. Que tout cela soit transmis à la Cour constitutionnelle pour faire son travail en cas de contestations liées à la manière dont la CENA aurait géré les candidatures.

Sur le déroulement du scrutin : La Cour constitutionnelle a insisté pour que les agents électoraux soient sélectionnés avec beaucoup de sérieux, soient formés afin que les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les procès-verbaux de dépouillement soient remplis avec professionnalisme parce que ce sont des outils que la Cour constitutionnelle utilise pour apprécier la régularité des élections. Egalement la transmission des cantines doit se faire de manière extrêmement professionnelle. La CENA devant rester dans son rôle de compilation et de publication des résultats bruts et la Cour constitutionnelle devant, après réception des cantines qui lui sont destinées par l’intermédiaire de la CENA, regarder les documents électoraux, devant elle-même réaliser des réajustements et corrections pour proclamer les résultats définitifs des élections. Il a été demandé à la CENA de veiller à la qualité de ces documents, à la célérité dans la transmission des cantines, à une collaboration fructueuse et fluide entre les deux institutions de façon à ce que les élections se déroulent dans de bonnes conditions.

Par ailleurs : Quelques autres points liés, entre autres, aux précautions sanitaires, aux précautions sécuritaires et intellectuelles de communication, ont été aussi abordées par les deux institutions.

Alban Tchalla