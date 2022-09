Face aux inondations: Le gouvernement prend des mesures hardies

Vues : 1

Réunis pour leur rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont pris des mesures de renforcement de protection civile contre les inondations de l’année 2022. Et pour cause, l’Agence METEO BENIN annonce une importante quantité de pluies au cours de l’année, en dehors de celles qui ont déjà causé d’énormes dégâts aux populations. Selon les estimées de l’Agence METEO BENIN, la quantité de pluies attendues en 2022, est supérieure à la moyenne observée au cours des années écoulées. L’Agence appelle à une prise de mesures d’anticipation et/ou de gestion des catastrophes liées aux inondations qui pourraient découler notamment de la montée des eaux des fleuves Niger, Ouémé et Mono. Tenant compte de cet avis et au regard des sinistres et dommages matériels déjà enregistrés, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités d’intervention de la Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques pour une réponse rapide et efficace, le cas échéant.

Alban Tchalla