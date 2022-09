Bibliothèque nationale du Bénin : La délivrance des numéros ISBN et ISSN désormais en ligne

Vues : 2

Koffi Attedé, Directeur Général de la Bibliothèque nationale du Bénin

La Bibliothèque Nationale du Bénin (BnB) a organisé une séance d’information et d’échange sur la digitalisation de ces services éditoriaux, le mercredi 7 septembre 2022 au ministère de la culture. A cette occasion, le Directeur Général de la BnB Koffi Attedé a annoncé l’obtention en ligne des numéros ISBN, ISSN et exhorte les acteurs de la chaine du livre à faire le dépôt légal de leurs œuvres.

De quoi s’agit-il : Bonne nouvelles pour les écrivains, éditeurs et autres acteurs du livre. Les numéros ISBN (International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number) sont désormais disponibles en ligne. La nécessité de faire face aux obligations statuaires du Bénin vis-à-vis des instances internationales a conduit la Bibliothèque nationale du Bénin à se doter d’un outil moderne facilitant la collecte et le traitement des données disponibles et d’une plateforme numérique facilitant l’accès des usagers à ses services. C’est dans le but d’informer le grand public sur ces changements que la Bibliothèque nationale du Bénin a décidé d’organiser une séance d’échange avec les écrivains, éditeurs, les institutions et les hommes de la presse. A cette occasion, le premier responsable de la BnB, Koffi Attedé a partagé avec les acteurs de la chaine du livre, les nouvelles réformes tout en les familiarisant aux modalités d’obtention des numéros ISBN, ISSN et dépôt légal. Cette séance d’échange a également permis aux participants d’être aguerris sur les processus d’obtention de ces numéros et de bénéficier de meilleure compréhension des différents contours des missions et activités de la BnB.

Que dit le DG : Dans sa présentation, le DG Koffi Attedé a laissé entendre que la conservation des œuvres écrites, orales ou graphique est très importante pour la promotion et la valorisation de la culture. « C’est ce que vous publiez, que nous conservons à la Bibliothèque nationale », a-t-il souligné. Il a ensuite conscientisé les participants sur les missions et activités de la BnB avant de partager avec eux quelques défis de la structure. «Nous mettons des dispositions qui leur permettent d’être plus proches des livres. L’idée est de faciliter l’accès des usagers et des lecteurs à l’ensemble de ces services. Nous faisons également le nécessaire pour que chaque communauté puisse avoir accès à un point d’accès à la lecture», a-t-il affirmé. Selon lui, les nouvelles réformes opérées au sein de l’établissement vont permettre aux usagers de la chaine des livres d’obtenir plusieurs services de la Bibliothèque nationale du Bénin grâce au système numérique. A le croire, les principaux enjeux de ces réformes sont entre autres, « gagner en célérité, supprimer la distance, améliorer la gestion financière et gérer à bien les données ». La principale avancée du projet de la dématérialisation des services de la BnB est, selon le Dg Koffi Attedé, l’opérationnalisation de la délivrance du paiement en ligne des numéros d’identification des livres et périodiques publiés en République du Bénin que sont ISBN et ISSN. « A la suite de ce projet nous entrevoyons très bientôt lancé le dépôt légal qui est en deux phases : la phase physique et la phase numérique qui nous permet de gérer l’information bibliographique relative aux publications des livres », a-t-il ajouté. Il a pour finir, sensibilisé les participants sur leur obligation à faire le dépôt légal de leurs œuvres.

Que sait-on de la BnB : La Bibliothèque nationale du Bénin est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique régi par le décret n°2021-208 du 12 mai 2021 portant approbation des statuts modifiés. Elle est créée en 1975 et a démarré ces activités en 1976. La Bibliothèque nationale du Bénin a pour mission la conservation de la totalité du patrimoine national imprimé, graphique ou oral, produit sur le territoire national et toutes les publications produites sur le Bénin à l’étranger et par les béninois. Son siège est à Porto-Novo.

Assise Agossa