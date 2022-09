Formation sur les techniques d’échafaudage du Projet Pipeline : Atrokpo sollicite la participation des jeunes de Cotonou

Vues : 2

Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo

Bientôt le démarrage de la phase pilote de formation sur les techniques d’échafaudage dans le cadre de l’opérationnalisation du projet Pipeline Export Niger-Bénin. A travers un communiqué en date du 2 septembre 2022, le Maire de Cotonou Luc Atrokpo invite les jeunes de la ville disposant des attestations de formation dans le domaine du Génie Civil ou bâtiment et travaux public, à prendre part à ladite formation. D’un investissement d’environ 600 milliards F CFA, le projet Pipeline Niger-Bénin constitue une aubaine pour l’emploi et le développement économique. Ce projet vise la construction d’un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national. Le Pipeline traversera les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, dix-sept (17) communes et cent cinquante-deux villes et villages. D’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire national, la section béninoise du pipeline formera avec la section nigérienne, un système de pipeline intégré partant du Niger et traversant le territoire béninois jusqu’à la côte du Bénin dans la commune de Sèmè-Kpodji, qui sera utilisé pour le transport de pétrole brut en vue de l’acheminement vers les marchés internationaux.

Assise Agossa