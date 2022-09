Audience à l’Assemblée nationale : Le Représentant Résident de la Cedeao échange avec le président Vlavonou

Vues : 2

Chaleureuse poignée de mains entre le Représentant résident de la CEDEAO et le Président Vlavonou

De quoi s’agit-il ? Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience le lundi 5 Septembre 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, le Représentant Résident de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) près la République du Bénin, Amadou Diongue.

Présent au Bénin depuis bientôt 4 mois, la visite du Représentant résident de la Cedeao à la deuxième personnalité de l’Etat s’inscrit dans le cadre de la traditionnelle prise de contact que tout ambassadeur entreprend auprès des autorités du pays où il est accrédité. Les échanges entre le Président Vlavonou et son hôte se sont accentués sur l’intégration économique de la sous-région Ouest africaine.

Quels sentiments animent le Représentant Résident ? « …Je voudrais tout d’abord remercier le Président de l’Assemblée nationale du Bénin Monsieur Louis Gbèhounou Vlavonou pour m’avoir accordé cette audience. En réalité, c’est une visite de courtoisie que je me dois de faire auprès des autorités du pays où je suis accrédité. Il a été question notamment de la CEDEAO des peuples donc me rendre auprès de la représentation nationale du Bénin est un devoir pour moi et une priorité. Priorité parce que nous sommes à l’ère de la CEDEAO des peuples. Donc, ce n’est que normal que je rende cette visite de courtoisie à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale. On est allé plus au fond des choses que dans une visite de courtoisie parce que dans une autre vie, il a été confronté au problème d’intégration. Il connait très bien ces questions et je pense que c’est ce qui a fait aussi le charme de notre entretien. Il s’y connaît pour avoir été dans l’administration douanière à de hautes responsabilités et donc confrontée aux difficultés et aux défis auxquels nous faisons face dans le cadre de l’intégration économique de la sous-région… » a déclaré le diplomate Amadou Diongue, Représentant Résident de la CEDEAO près la République du Bénin à la presse parlementaire à la fin de l’audience.

Fidèle Kènou