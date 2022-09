Visite de courtoisie à l’ancien président du parlement: Echanges fructueux entre Vlavonou et Houngbédji

Vues : 1

Poignée de mains entre les deux présidents du parlement

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU était au domicile de son prédécesseur Me Adrien Houngbédji ce dimanche 4 Septembre 2022 à Porto-Novo. Les échanges qui se sont déroulés dans une ambiance bon enfant témoignent que les deux personnalités ont fait table rase du passé. Selon le message publié par le Président Vlavonou sur sa page Facebook, l’heure est au renforcement de l’Union Progressiste le Renouveau sur toute l’étendue du territoire national et dans les départements de l’Ouémé, le Plateau, l’Atlantique et le Littoral en particulier. Lisez plutôt son message.

« Ce dimanche matin, j’ai eu un excellent entretien avec mon grand-frère et prédécesseur, le Président Adrien HOUNGBÉDJI.

Dans une ambiance conviviale empreinte de fraternité, nous avons échangé sur la situation politique nationale notamment les enjeux et défis auxquels notre parti politique naissant, l’Union Progressiste Le Renouveau est appelé à faire face.

Nous nous sommes félicités de la convergence de nos visions politiques et avons convenu de nous donner véritablement la main pour mieux soutenir le Président Patrice Talon et le programme d’actions de son gouvernement.

Les intrigues et clivages politiques auxquels on pouvait s’adonner à l’occasion des élections étant désormais derrière nous, nous avons engagé des réflexions afin de trouver les voies et moyens pour renforcer davantage notre union en vue d’un meilleur quadrillage de nos fiefs sur toute l’étendue du territoire national et singulièrement dans les départements de l’Ouémé, du Plateau, de l’Atlantique et du Littoral.

Je tiens à remercier très sincèrement mon aîné, le Président Adrien HOUNGBÉDJI pour l’accueil chaleureux qu’il m’a réservé à son domicile et exprimer ma profonde satisfaction pour la qualité de nos échanges qui, ma foi, témoigne de l’estime réciproque et des relations combien exemplaires nous lient.