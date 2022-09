Législatives de 2023: Le Parti du Peuple Souverain intègre le Bloc Républicain

Vues : 1

Vue partielle des leaders BR et les nouveaux adhérents

Le parti Bloc Républicain dirigé par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané reçoit l’adhésion des militants du parti du peuple souverain PPS. La cérémonie d’adhésion a eu lieu le samedi 03 septembre 2022, au champ d’oiseau de Cotonou.

A quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le parti dirigé par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané se renforce à travers l’adhésion de plusieurs mouvements et formations politiques. C’est le cas avec le Parti du peuple souverain PPS qui entre dans l’écurie du Bloc Républicain. Après l’accord des instances dirigeantes du parti et celui des militants à la base, le PPS a décidé de se dissoudre au profit du BR. Ceci dans le cadre des préparatifs des législatives qui se pointent à l’horizon. Au cours de la cérémonie de mise en commun des deux formations politiques, la dissolution du PPS a été actée. Selon le président du PPS, Saliou Adamou, les militants de son parti, sont désormais des leaders du parti BR. Il a par la suite prononcé la déclaration d’adhésion. Cette déclaration d’adhésion est remise au représentant du Secrétaire général national du BR, Eugène Dosssoumou en sa qualité de Secrétaire administratif permanent du parti. « Votre place est déjà toute réservée et il y a un mécanisme mis en place pour nous permettre d’accueillir et d’insérer les membres des partis qui rejoint le BR », a-t-il expliqué. Au nom du Sgn du BR, il a déclaré leur absorption au sein de leur parti. Pour les leaders BR, le président du PPS a fait un choix éclairé. « L’Etat de droit et la démocratie qui sont par ailleurs une quête permanente ne peuvent se réaliser à l’intérieur de grand ensemble et nous y sommes », pense Edouard Tchiakpè, membre fondateur du parti Bloc Républicain. Il a rassuré les adhérents que leur choix est cohérent. Témoignant de la place de choix accordé aux femmes au BR, la députée Chantal Ahyi et la Coordonnatrice de l’Organisation des femmes républicaines se sont réjouies de l’arrivée de la troupe de Saliou Adamou. « Main dans la main, nous allons nous battre pour faire triompher la victoire du BR dans le Littoral, dans tous les départements du Bénin et surtout pour la développement de notre cher beau pays le Bénin », a dit Alimatou Badarou, Coordonnatrice OFR. Par ailleurs, le Chef du 11è arrondissement de Cotonou, Raymond Ayaovi Chef d’arrondissement a invité à un travail victorieux pour les prochaines législatives. « Nous sommes ensembles pour relever le défi du 08 janvier 2023 », ajoute-il.

Alban Tchalla