Enseignement secondaire: Les enseignants contractuels de 2012 et 2014 crient leur ras-le-bol

Yves Chabi Kouaro, ministre en charge de l’enseignement secondaire

Les élèves professeurs adjoints (EPA) et élèves professeurs certifiés (EPC) recrutés en 2012 et en 2014 se sont plaints à la Bourse du Travail, ce lundi 05 septembre. Ils ont tenu à faire connaître leurs conditions de travail au gouvernement espérant la clémence du chef de l’État.

De quoi s’agit-il: Indisponibilité des contrats CDI, 10 à 8 ans de carrière sans formation professionnelle, non délivrance des arrêtés de mise en formation. Ce sont là les situations que vivent ces enseignants contractuels engagés par le ministère de l’Enseignement secondaire. Pour Richard SEGLA DOHA, leur coordinateur et porte-parole le premier point le plus important est la mise en formation des agents recrutés en qualité d’élèves professeurs adjoint et d’ élèves professeurs certifiés. Il déplore la non sortie de leur arrêté de mise en formation déposé à la Direction de l’enseignement secondaire général (DESG) depuis juin 2020. Il se plaint ainsi du non démarrage de la formation dans les écoles normales supérieures. De plus, il a mis l’accent sur certaines injustices subies par ces enseignants à propos de leurs avancements.



Que réclament-ils : Les élèves professeurs adjoints et certifiés demandent la signature immédiate de leurs arrêtés de mise en formation, et ce avant la rentrée de septembre 2022. Ils souhaitent ensuite voir cesser les injustices faites aux agents contractuels dans le cadre de leur reclassement afin qu’ils puissent jouir de leurs avancements. Il prie aussi le gouvernement de mettre effectivement en application la décision ministérielle relative à la reconnaissance des diplômes académiques et professionnelles (maîtrise BAPES et CAPES) obtenus après le recrutement de ces agents. Enfin il espère de l’État qu’il puisse favoriser la mise en formation des professeurs adjoints pour l’obtention de leurs diplômes professionnels.



Par ailleurs: Espérant fortement avoir une suite favorable, les enseignants s’adressent au chef de l’État qu’ils appellent « homme épris de justice » afin qu’il mette un terme aux injustices dont ils sont victimes.

DAN Emmanuella (Stag)