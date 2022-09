Déclaration de Christian Parfait Ahoyo du parti Union progressiste le Renouveau: « Nous prenons au sérieux les législatives de 2023. Nous allons pour gagner »

Vues : 1

Membre du Bureau politique de l’Union progressiste le Renouveau, Chritian Parfait Ahoyo a fait savoir que les membres de ce nouveau parti, sont bien conscients, que le chemin ne sera pas facile en termes d’élection et de cohabitation. C’était au cours de l’émission ‘’Ma part de vérité’’ sur la chaîne de télévision Golf tv le dimanche 04 septembre 2022.

Que pense-t-il sur le récépissé vite délivré : « La rentrée politique de l’Union progressiste le Renouveau, quels enjeux ». C’est le thème autour duquel les discussions au cours de cette émission, se sont déroulées. A l’entame des échanges, Christian Parfait Ahoyo est revenu sur le récépissé d’enregistrement délivré à son parti Union Progressiste le Renouveau le vendredi 02 septembre dernier et qui consacre sa naissance légale au regard de la loi. Même si cette célérité est le résultat de la modernisation de l’administration, l’invité pense que les deux formations fusionnées pour donner ce grand ensemble, n’ont connu aucune vicissitudes pour leur enregistrement au départ. « Les deux partis avaient tout à jour et le ministère de l’intérieur a vérifié la conformité par rapport à la loi », a-t-il dit.



Que cache la naissance de ce parti : Rappelant ainsi donc, que la nouvelle formation politique soutient les actions du Chef de l’Etat, il a fait savoir que le défi qui les attend, est celui du rassemblement, du vivre-ensemble et de gagner ensemble les élections. Pour lui, la naissance de ce parti dans l’arène politique, est une chance et un renforcement qui vient confirmer la réforme du système partisan. « Nous sommes fiers des réalisations et nous voulons les pérenniser pour le bonheur des populations. Il y a des compromis heureux, les défis étant les mêmes », confie-t-il. Le parti ne se dit pas être le plus fort parmi les autres, mais bien expérimenté pour proposer une nouvelle offre politique en vue d’un changement de paradigme. « Nous ne disons pas que nous sommes les plus forts. Nous ne disons pas que nous avons gagné. Nous voulons proposer à la jeune génération, l’offre qu’elle n’a jamais connue », soutient Parfait Ahoyo. Selon ses dires, le PRD dont il est ancien responsable n’a pas choisi délibérément de se fusionner avec l’UP. Ce sont les militants qui ont donné le feu vert pour la fusion. C’est pourquoi, il encourage les adhésions au sein de ce nouveau parti, même si le nombre ne fait pas le chiffre. « Nous voulons convaincre jusqu’ à 5 millions d’électeurs. L’enjeu immédiatement, c’est les législatives. Il faut convaincre les électeurs. Nous sommes un parti riche en nos militants », a déclaré le leader de l’UPR.



Le combat pour le prochain parlement : S’agissant du prochain parlement qui est un parlement de transition vers les élections de 2026, il a expliqué que son parti a l’ambition d’avoir la majorité pour continuer à faire la politique autrement. « Nous voulons convoyer des jeunes et des femmes au parlement. Nous prenons au sérieux les législatives de 2023. Nous avons opté pour le principe des règles. Nous allons pour gagner », fait-il avant de poursuivre : « Nous allons proposer des hommes et des femmes qui nous conduiront à la victoire dans chaque circonscription électorale. Nous ne laisserons pas la place parce que nous sommes en compétition ». A la création de ce parti, les anciens ténors du PRD et UP ont convergé sur l’offre politique. Raison pour laquelle, aucune difficulté ne peut les empêcher de ratisser large. « Aucune difficulté ne va nous distraire. A la création, nous avons parlé de l’offre politique. On ne peut pas se battre pour 109 places de députés », s’est-il justifié. Il a demandé aux militants de ne pas céder à la distraction et à la provocation. « Le PRD n’est pas vite allé en besogne. On a failli être en retard. L’expérience a rencontré le courage de la jeunesse », précise l’invité de l’émission.

Relation BR et UP le Renouveau : Le nouveau parti crée entretient de bonnes relations avec le parti Bloc Républicain. « Nous travaillons pour la même cause. Nous n’avons aucne intention de déstabiliser qui que ce soit », a-t-il réagi. Il a invité le peuple à croire à la réalité du projet de l’UPR. L’invité de la chaîne de télévision a également demandé aux militants de son parti, d’aller vérifier leur présence sur la liste électorale en ligne. « Que tous nos militants s’assurent qu’ils se retrouvent sur la liste. Il n’y aura pas deux Bénin, un Bénin avec des partis d’envergure nationale », fait-il remarquer.

Talon face aux entrepreneurs français : A la question de savoir sa lecture du discours tenu par le Chef de l’Etat devant les investisseurs français, Parfait Ahoyo a apprécié, que Patrice Talon s’est exprimé avec les mots simples. « C’est un défi qu’il nous a lancé. Nous devons rester dans cette droite ligne pour pouvoir pérenniser les propos tenus. Nous sommes une destination sûre de démocratie. Nous ne sommes pas une dictature », a-t-il laissé entendre tout en confiant que la démocratie est un système global, universel mais adaptable localement. « Nous sommes en marche pour la démocratie. La démocratie qui développe. Les propos du Chef de l’Etat doivent être relativisés et contextualisés », note-t-il. Suivant ses explications, le Bénin n’est pas encore une nation. Cette nation est en train de se construire avec sa démocratie au quotidien.

Rentrée scolaire : « On n’a plus d’année scolaire perturbée », s’est-il réjoui. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre le dialogue social avec les différentes confédérations syndicales tout en saluant le recrutement de 200 enseignants au primaire.



Montée des eaux : « Nous réfléchissons pour proposer des solutions durables aux populations. Ce n’est pas une approche de spectacle, mais responsable afin d’encourager le gouvernement à étudier le phénomène de l’eau surtout dans la partie septentrionale », a fait comprendre Parfait Ahoyo, membre du bureau politique de l’UPR.

Alban Tchalla