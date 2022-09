156 plaintes dont 18 cas de viol sur mineures : L’INF prend des mesures hardies

Vues : 1

Claudine Prudencio, Présidente de l’Institut National de la Femme

La Secrétaire exécutive de l’Institut national de la femme (INF) Huguette Bokpè Gnacadja, a fait le point des cas de viol et autres plaintes enregistrés par l’INF dans la commune d’Abomey-Calavi. C’était à l’occasion d’une conférence de presse tenue le vendredi 2 septembre dernier, à Cotonou.

Ce que vous devriez savoir : 156 plaintes de violences basées sur le genre dans la commune d’Abomey-Calavi. C’est le bilan alarmant présenté par l’Institut national de la femme (INF) après un an d’exercice depuis la nomination de l’équipe dirigée par la présidente, Claudine Prudencio. La Secrétaire exécutive Huguette Bokpè Gnacadja, fait savoir que les plaintes ont été enregistrées de septembre 2021 au 31 août 2022. Parmi ces plaintes, il y a 18 cas de viol sur mineure (6 cas entre la tranche de 0 à 7 ans et 5 cas de 9 ans). Parmi ces 18 cas venus de Cotonou, Parakou, de Savalou et d’Abomey-Calavi, 16 ont fait objet d’une procédure pénale (14 en cours), il y a eu 2 condamnations et 2 sursis. L’INF a reçu 8 cas de viol sur majeure (étudiante, entrepreneure, sans emploi et salariée) et 5 font objet de poursuite judiciaire. Trois cas ont été traités au niveau de l’institut. Elle fait noter également 23 cas de violences physiques ou psychologiques dans le cadre de la vie commune ou non (commerçantes, ménagères et salariées) venant de Cotonou, Natitingou et d’Abomey Calavi. Ces cas concernent 18 concubines, 4 mariées et une divorcée. Aussi, l’INF a reçu 20 cas de violence patrimoniale (15 dans la tranche de 46 à 60 ans et 5 dans la tranche de plus de 60 ans) de Cotonou et d’Abomey-Calavi. Il s’agit de deux mariées et de 18 veuves (commerçantes et retraitées). Les cas de garde d’enfants et refus de payer une pension alimentaire sont au nombre de 25 dont 20 cas de Parakou, de Ouidah, de Cotonou et d’Abomey-Calavi, sont déjà réglés au niveau de l’INF.

Ce qu’en dit la Secrétaire exécutif de l’INF : Face à la presse, la Secrétaire exécutive de l’INF Huguette Bokpè Gnacadja a reconnu qu’il y a beaucoup de cas de viols à Abomey-Calavi et que des mesures hardies seront prises pour corriger le tir. « Nous allons déployer nos points focaux dans tous les arrondissements (…) Nous avons prévu plus d’un point focal dans la zone d’Abomey-Calavi », a-t-elle mentionné. Selon elle, cette mesure permettra de mieux comprendre les habitudes de vie des populations et le fonctionnement de cette pratique dans la commune afin d’y apporter des mesures efficaces et également sanctionner.

Assise Agossa