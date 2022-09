Tournoi Fair-Play à Ouèdo: Zomè Fc remporte la 3e édition de l’initiative de Anselme Houénoukpo

Vues : 1

L’équipe gagnante soulève le trophée

De quoi s’agit-il : La 3e édition du tournoi de football des vacances qu’organise Anselme Houénoukpo, journaliste sportif, a pris fin, le samedi 3 septembre 2022, sur le terrain de sport du CS Le Réverbère. C’est à travers la finale et le match de classement remportés respectivement par Zomè Fc et 26 Panneaux Fc. En effet, soutenu par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl), sponsor officiel, ce tournoi Tournoi Fair-Play à Ouèdo qui se veut un import rendez-vous d’expression des talents de la localité a vu l’équipe Zomè Fc renversé son homologue, Kpansui Fc lors de la séance des tirs aux buts. Menés 1-0 jusque dans les dernières secondes du temps additionnel, cette formation de Ouèdo centre, conduite par Benoît Togbé a rétabli la parité (1-1) contre toute attente. Elle oblige donc les joueurs de d’Assacomè à tester leur adresse aux tirs aux buts. Dans l’exercice, les joueurs de Zomè Fc sur 4 tirs ont marqué 3 contre 1 pour leurs adversaires. Ils s’imposent donc et décrochent le géant trophée et le lot de matériels (jeu de maillots, ballon et une enveloppe financière) qui l’accompagne.

Entre les lignes : Avant cette finale, les amoureux du cuir rond de Ouèdo et ses environs dont le conseiller communal, Claude Chatin qui ont fait le déplacement, ont eu droit au match de classement. Mettant aux prises les deux perdants des demi-finales à savoir Sam Fc et 26 Panneaux Fc, ce match déterminant de l’équipe classée 3e de la compétition a vu la surprenante équipe de jeunes, 26 Panneaux Fc s’imposer 1 but à 0.

A l’issue de cette compétition qui a eu les soutiens de Mr Marcellin Bocovè (Président de AsVO) et de Mr Ali Yaro (Président de la Fbvb), Anselme Houénoukpo s’est dit très satisfait de l’aboutissement heureux. «Nous avons encore tenu le pari. Ceci grâce à vous les joueurs pour votre esprit de fair-play sur le terrain, mais aussi grâce à vous les supporters et spectateurs. Tous les matchs se sont déroulés sans aucun incident, sans contestation majeure et celà est à mettre à votre actif», a souligné le promoteur qui ajoute «continuons cette bonne collaboration pour faire de Ouèdo, une localité où la pratique sportive est présente dans tous les esprits». Anselme Houénoukpo, pour finir a remercié tous ceux qui ont contribué, en l’occurrence Dieudonné Mensah, Responsables du programme du développement des activités sportives au ministère des sports, Amadou Moudachirou, ancien capitaine des Écureuils du Bénin, aujourd’hui entraîneur de football, Ulrich Allohoutadé, sans oublier toute la presse sportive. Les capitaines des équipes n’ont pas manqué de saluer l’organisation et marqué leur engagement pour la prochaine édition. Présent pour suivre ces derniers matchs de la 3e édition de ce tournoi, le conseiller communal, Tchatti a félicité le promoteur et son équipe d’organisation pour leur initiative de faire profiter «les concitoyens de Ouèdo de la fête qu’est la pratique sportive». Il n’a pas manqué de marquer son accompagnement pour la 4e édition.

Pour ce qui est de l’organisation, le promoteur rassure que son équipe est à pieds d’œuvre pour que cette belle fête du football se tienne.

Par ailleurs : Au terme de la remise des récompenses aux 3 meilleures équipes, le promoteur a présenté à l’assistance le trophée qu’il met en jeu pour le compte de son 2e projet de tournoi au titre de l’année 2022. Puisque pendant les congés de fête, il organise la 2e édition du tournoi Challenge Ouèdo, dont il est également le promoteur.

