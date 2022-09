Escrime: Les championnats nationaux tenus à Ouidah

Vues : 1

La photo de famille des différents participants distingués à l’issu des championnats nationaux

La fédération béninoise organise l’édition 2022 de ses championnats nationaux. Cette activité statutaire de la fédération que préside Jacques Okoumassoun réunit les escrimeurs hommes comme dames de trois catégories au Fort français de Ouidah. Ces athlètes U13, U17 et U23 viennent de Cotonou, Calavi, Ouidah, Porto Novo, Abomey et Parakou. Suite à la réunion technique de veille de lancement, la première journée de cette compétition s’est tenue le jeudi 1er septembre 2022 avant de laisser place aux matchs de la phase à élimination directe qui ont eu lieu le vendredi 2 septembre. Après quoi, les tournois par équipe et les finales en individuel sont venus boucler l’édition de ces championnats, le samedi. Et à la fin, la fédération a pu identifier ses championnats de la saison. Ainsi, dans la catégorie U13, on a Machikourou Nala qui a disposé de Kevin NDémé (15 – 5) chez les garçons. Chez les filles, c’est Brigitte Acatcha qui a pris le meilleur sur Gracias Dossa (15-06). Dans la catégorie U17, la première place des Hommes est revenue à Emmanuel Lougbégnon qui a dans un combat serré disposé de Prude Aïssi par 03-02. De côté des Dames Horad Ado n’a pas fait de détails devant Peace Zannou. Elle s’est imposée 15-04. En U23, Abel Hounan, bien remarquable qui a touché Issifou Hamani à 15 reprises contre 10 pour s’arroger le titre des Hommes. Tandis que Conceptia Djossa a réussi Pamela Nounou15 touchés contre 12 chez les Dames.

Par ailleurs : Pour ce qui est de la présence des athlètes de catégories d’âge, il importe de souligner que la fédération à travers cette politique, souhaite donner le goût de la compétition aux plus jeunes afin d’avoir une relève, de jeunes viviers de l’escrime béninoise plus combattants et murs avec une certaine rage de vaincre.

Anselme Houenoukpo.