Animation de la vie politique: UP Le Renouveau obtient son récépissé définitif: Le PRD et l’UP définitivement dissouts

Le parti présidé par Me Joseph Djogbénou, l’Union Progressiste Le Renouveau est officiellement enregistré dans les registres du ministère de l’intérieur et reconnu comme parti politique. Cette formation politique issue de la fusion de l’Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, a obtenu son récépissé définitif le vendredi 02 septembre 202. En effet, quelques jours après sa naissance le dimanche 21 août 2022 à Porto-Novo, les responsables des instances dirigeantes du parti ont accompli les diligences pour le dépôt des dossiers au ministère. Le parti Union progressiste Le renouveau (Upr) est désormais un parti entièrement légal et répondant aux exigences de la Charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Du coup, le parti peut librement participer à l’animation de la vie politique surtout pour les prochaines législatives de janvier 2023, qui se pointent à l’horizon.

La dissolution de l’UP et du PRD actée

Le PRD et l’UP sont définitivement absorbés. Plus d’existence légale ni d’activité politique pour les partis Union progressiste (UP) et le Parti du renouveau démocratique (PRD). Et pour cause, l’obtention de cerécépissé définitif de l’Union progressiste Le renouveau (Upr). Ce récépissé entérine la dissolution totale des deux partis, qui ne pourront plus exister légalement au plan juridique et même dans les annales du ministère de l’intérieur. Ayant donné naissance à ce nouveau parti, les deux partis sont définitivement dissouts et ne peuvent plus participer à l’animation de la vie politique ni mener une quelconque activité. Il faut rappeler qu’après 30 ans de vie du PRD, les militants du parti sous la direction de Me Adrien Houngbédji ont décidé de se fondre de commun accord avec les responsables au plus haut niveau de l’Union progressiste afin d’aller sur une base solide non seulement aux législatives de 2023 et mais aussi pour renforcer la réforme du système partisan.

