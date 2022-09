A l’occasion de la 2è session ordinaire du parti FCBE à Lokossa: Le Chef de l’opposition Paul Hounkpè dénonce la gouvernance Talon

Vues : 2

Le Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè

Dans le cadre des préparatifs des législatives du 8 janvier 2023, le parti Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a tenu sa deuxième session ordinaire annuelle du parti le samedi 3 septembre 2023 à Lokossa. Occasion pour le premier responsable du parti, le Chef de file de l’opposition Paul Hounkpè de réagir sur l’actualité socio-politique, ce qui ne marche pas au sein de l’opposition et les législatives 2023.

« Le peuple béninois n’a jamais connu ni vécu ces difficultés auparavant. Le développement de notre pays n’est plus intégral. La situation que vit le peuple et le folklore désolant qui s’observe par la gouvernance actuelle chez nous prouvent à suffisance le désarroi, la déconfiture et, pour emprunter à l’autre, la déconstruction avancée de notre pays ». C’est en ces termes que le Chef de file de l’opposition Paul Hounkpè, a fustigé la gouvernance actuelle du pays. Cette que vit la population selon ses propos, prouve qu’il y aura une sanction au prochain scrutin dont les résultats sont déjà prévisibles vu la mauvaise gouvernance du pouvoir. « Ces résultats sont déjà prévisibles. Ils ne

sont pas et ne pourront jamais être en faveur du camp d’en face. C’est la raison pour laquelle, ils trouvent des astuces pour embrouiller l’opinion. Leur

trouvaille consiste à démontrer que l’opposition est en lambeaux et désorganisée », a-t-il fait comprendre. Ce comportement de la part de la mouvance, est selon lui, une fuite en avant. Dans son intervention, Paul Hounkpè fait savoir que le peuple béninois va créer la surprise. Ce sera même le plus grand miracle de la décennie 2016-2026.

Sur l’opposition : L’union au sein de l’opposition ne cesse de faire débat. Si pour les uns, c’est la FCBE qui n’y travaille pas, pour d’autres, il faut détruire la FCBE avant de s’épanouir au sein l’opposition. Paul Hounkpè rappelle que c’est la FCBE qui a engagé le débat avec les autres formations de l’opposition. « Si jusqu’ici l’opposition peine à se mettre ensemble, ce n’est pas le fait de FCBE, mais celui des détracteurs, eux qui sont spécialistes dans le « tipenti », eux qui ne comprennent pas encore qu’il faut se mettre ensemble pour en venir à bout des peines du peuple et en découdre avec le pouvoir en place, conformément à la législation en vigueur », a-t-il dit.

A propos du financement : « A ceux qui jalousent et attaquent la FCBE parce qu’elle bénéficie des subventions de la part de l’Etat, nous disons que c’est peine perdue. En effet, la loi sur le financement public est votée bien avant 2019.

Ceux qui parlent connaissent les conditions d’attribution et ce à quoi l’argent doit servir. Ils savent qu’il faut avoir des élus pour en avoir droit », souligne le patron des FCBE. Il se dit fier du choix politique fait en 2019, grâce à quoi, ils ont pu rejeter la violence. « Ce qu’il faut retenir, est qu’on ne peut pas créer un parti après toutes les élections qui permettent d’avoir des élus et prétendre se moquer de ceux qui sont plus expérimentés et juger la clé de répartition du financement public », soutient-il.

Concernant Aïvo et Madougou : « Je suis sincèrement peiné pour nos compatriotes en prison pour des raisons liées à la dernière

présidentielle, notamment monsieur Joël Aïvo et madame Reckya Madougou », a dit Paul Hounkpè. Il a fait comprendre qu’il a plaidé et espère qu’ils vont recouvrir leur liberté. « Nous espérons qu’une fois libérés, ils comprendront qu’ils ont été entre temps trahis par certains de leurs anciens amis qui ont préféré se compromettre dans des négociations sordides », dénonce t- il.

Alban Tchalla