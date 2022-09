Prétendue baisse des tarifs du permis de conduire: « Les montants n’ont pas encore changé », selon la Fédération des Auto-Ecoles

Vues : 1

La Fédération des Auto-écoles Agréées du Bénin apporte un démenti formel au sujet des informations faisant état de la baisse des tarifs de délivrance des permis de conduire au Bénin. Par le biais d’un message signé de son président et en date de ce vendredi 02 septembre 2022.

De quoi s’agit-il : « En ce qui concerne l’avènement d’un nouveau format du permis de conduire, nous rassurons nos populations que les Autorités de l’ANaTT sont à pied d’œuvre pour la satisfaction des candidats ». C’est en ces termes que la Fédération des Auto-écoles Agréées du Bénin, dans son appel, a tenu à informer l’opinion en ce qui concerne les différentes informations relayées sur les réseaux sociaux par rapport à une prétendue réduction des frais d’inscription aux examens du permis de conduire.

Ce qui s’est réellement passé : En effet, des informations confirment l’avènement d’un nouveau format du permis de conduire, dont l’administration en charge de la délivrance de ce permis l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), a revu les coûts de la demande à la baisse. A travers le e-service, peut-on lire « l’administration publique, l’ANaTT donne la possibilité aux établissements d’enseignement à la conduite automobile (auto-école) d’inscrire un candidat apte pour un examen en vue de l’obtention du permis de conduire ». Selon ces informations, les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins pour la catégorie A1, et 18 ans au moins pour les catégories A2 ; B ; F ; et 21 ans pour les catégories A3, C, C1, Dr, D et E. S’agissant des tarifs, le coût pour les nationaux est de 20.200 FCFA ; 4.700 FCFA pour les FAB ; et 40.200 pour les étrangers. Les droits de Trésor varient en fonction de chaque catégorie de permis de conduire sollicitée. Pour la catégorie A1 : 1 000 FCFA; A2, A3, B ou F : 3 000 FCFA; C : 4 000 FCFA; C1 : 6 000 FCFA; Dr ou D : 4 000 FCFA et E : 4 000 FCFA. La valeur du timbre fiscal est de 2000 FCFA.

Ce que dit la FAAB : Pour la Fédération des Auto-écoles Agréées, les frais en vigueur depuis la prise de l’arrêté 002/Mit/DC/SGM/CTJ/ANaTT/SA/017SGG 16 en date de 2017 portant fixation des montants de prestations de L’ANaTT, est toujours en vigueur. « Les montants n’ont pas encore changé », informe la fédération dans son message. Aussi précise-t-elle, que les posts relayés, ne renseignent pas sur les anciens coûts pratiqués.. La fédération rappelle que, c’est dans l’optique du changement du format du permis de conduire que les frais avaient été réajustés en 2017 par la prise de l’arrêté 002/Mit/DC/SGM/CTJ/ANaTT/SA/017SGG 16 en date 2017. Mais depuis deux ans, bien que les tarifs aient été revus à la hausse le permis lui même n’était pas disponible. Les candidats admis devaient se contenter d’une simple attestation de succès. L’avènement d’un nouveau format est appelé remédier à ce dysfonctionnement.

Alban Tchalla