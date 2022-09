Partenariat entre le Bénin et l’Unesco : L’accord-cadre de coopération prolongé jusqu’en 2027

Vues : 1

Le président Patrice Talon et la Directrice Générale de l’UNESCO Audrey Azoulay

En marge de la rencontre des entrepreneurs français le mardi 30 août dernier à Paris, le Président Patrice Talon a eu des échanges avec plusieurs autres personnalités notamment la Directrice Générale de l’Unesco Audrey Azoulay. A cette occasion, les deux personnalités ont fait le tour de la coopération culturelle entre le Bénin et l’Institution.

De quoi s’agit-il : Dans l’après-midi du mardi 30 août 2022, le chef de l’Etat béninois a eu un échange avec la Directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay sur le partenariat entre l’institution et les actions qu’elle mène au Bénin. Pendant l’audience, l’institution a annoncé que les deux partenaires ont prolongé leur accord-cadre de coopération jusqu’en 2027, ce qui permettra d’impulser ensemble de nouveaux projets, en faveur de la culture et de l’éducation notamment.

Ce qu’en dit Audrey Azoulay : A la fin des échanges, la Directrice Générale de l’Unesco a dévoilé les actions clés qui vont définir ledit partenariat. A l’en croire, le Bénin a eu la vision de placer la culture au cœur de ses enjeux de développement, ce qui rejoint pleinement les valeurs et de l’Unesco. La Directrice Générale Audrey Azoulay a rassuré que l’institution va soutenir le Bénin, dans la création du musée de l’Épopée des Amazones et des rois du d’Abomey. « Nos experts fournissent un soutien technique pour que ce projet puisse s’intégrer parfaitement dans le site du patrimoine mondial des Palais royaux d’‘Abomey » a indiqué Audrey Azoulay. Le projet, est financé en don et en prêt par l’Agence française de développement (AFD), à hauteur de (22,95) milliards de francs CFA, soit 35 millions d’Euros. Il permettra de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d’emplois, de par ses différentes composantes.

Que dit Patrice Talon : Le président patrice Talon s’est également confié à la presse au sortir de cette audience avec la Directrice de l’Unesco. Selon lui, le partenariat entre l’Unesco et le Bénin se porte très bien. Il a par ailleurs rappelé que l’institution a accompagné le Bénin dans la définition des programmes culturels, notamment mémoriels sur la restitution des biens, avec beaucoup d’efficacité. « Au-delà de cela, sur tous nos programmes éducatifs, nous avons un bon programme qui est en cours avec l’Unesco et les équipes travaillent d’arrache-pied de manière satisfaisante. Sur le programme du musée de l’épopée des amazones et des rois du Bénin, l’Unesco est à notre côté techniquement et structurellement. Et depuis, les échanges ont été assez loin dans le montage du dossier sur la situation technique et sur les éléments même de ce musée », a ajouté Patrice Talon.

Assise Agossa