Invitation à une nouvelle séance de négociations avec le gouvernement: Les syndicats contestent l’ordre du jour annoncé

(Ils exigent, entre autres points, la revalorisation des salaires)

Quelques centrales syndicales aux négociations

À travers un courrier conjoint en date de ce jeudi 1er septembre 2022, la Centrale des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) et la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (COSI-Bénin) ont répliqué à l’invitation du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané à la prochaine session du dialogue gouvernement-syndicats prévue le jeudi 08 septembre 2022. Ces deux centrales réclament la poursuite de la première session ordinaire avant celle programmée par le Gouvernement, avec plusieurs points laissés en suspens.

De quoi s’agit-il : Les centrales syndicales ne veulent pas d’une deuxième session de négociation sans avoir fini avec la première. En réponse à une invitation gouvernementale à prendre part aux négociations de la deuxième session ordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociation, la CSA-Bénin et COSI-Bénin ont brandi dans une correspondance en date de ce jeudi 1er septembre au ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané des points d’incompréhension. « Pourquoi organiser une deuxième session ordinaire alors même que la première session ordinaire, le 26 avril 2022 n’a jamais été achevée et que l’ensemble des revendications n’a pas été discuté et vidé », ont-elles répliqué. Selon le fonctionnement de la commission et les instructions du chef de l’État, cela constituerait une violation des textes, d’après les syndicalistes. Ils ajoutent aussi que les points de discussion prévus dans l’invitation ne prennent pas en compte l’ensemble des questions ayant rapport « à la cherté de la vie, à la gestion des carrières, au paiement des dettes salariales, à la situation des travailleurs des entreprises en liquidation ou liquidés ». Et en position de membres à part entière de la commission de négociation, Anselme Amoussou et Noël Chadaré, respectivement secrétaires généraux de la CSA-Bénin et de la COSI-Bénin, exigent que l’objet de ladite session porte expressément sur la « poursuite de la première session ordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociation Collectives ». En plus de ne pas être en accord avec le ministre d’Etat en charge de la coordination de l’action gouvernementale, les deux secrétaires généraux ne sont pas d’accord sur le projet d’ordre du jour de ladite session. En effet, les 2 points de discussion prévus pour la session sont transformés à 9 par ceux-ci. La revalorisation des salaires et du Smig, la hiérarchisation des salaires, la situation des AME, le point de l’apurement des dettes salariales… sont entre autres, quelques points sur lesquels les syndicalistes Anselme Amoussou et Noël Chadaré voudraient discuter avec le gouvernement à cette prévue pour le jeudi 08 septembre 2022 à l’Infosec à Cotonou.

Rébécca Kafoui KANSOU ( Stag)