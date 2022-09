A l’issue d’un congrès extraordinaire: Le PER de Nathanaël Koty rejoint l’UP Le Renouveau

Vues : 2

Nathanaël Koty, président du PER

Le cercle de la famille UP Le Renouveau s’agrandit. Cette nouvelle formation politique a reçu ce jeudi 1er septembre 2022, l’adhésion du Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) de Nathanaël Koty. En effet, le PER a tenu son congrès extraordinaire ce même jeudi dans la commune d’Abomey-calavi. Au terme des travaux et à l’unanimité des congressistes, l’instance dirigeante a décidé de se fusionner à l’UP Le Renouveau. Autrefois parti de l’opposition, le PER rejoint officiellement la mouvance après ce congrès qui entérine sa dissolution et consacre l’adhésion de ses membres à l’Union Progressiste le Renouveau. C’est à travers une géante cérémonie en présence du maire Angelo Ahouandjinou, l’honorable Orden Alladatin et biens d’autres. Dans son allocution, Nathanaël Koty a fait savoir que son parti est fier de son parcours. C’est donc pour se revivifier sur des bases solides et sincères, que les congressistes ont pris cette décision. « L’engagement politique est une décision noble, mais qui a des exigences dont la probité morale et le désintéressement personnel constituent les piliers », a-t-il dit avant de poursuivre qu’en s’inscrivant dans cette perspective, les enjeux des futures législatives et l’avenir du pays sont nécessairement à l’ouverture des opportunités. « Le PER a fait son choix à l’unanimité des militants à la base avec l’UP Le Renouveau », a affirmé Nathanaël Koty. Il a rassuré que leur présence au sein de cette entité politique loin d’un défaitisme, a été négociée pour la préservation de leur intérêt. « Nous n’y serons pas en tant fulgurant ou pourvoyeur de voix, mais en tant que motrice de la locomotive Up Le Renouveau », souligne-t-il. Il a, pour finir, rappelé que c’est l’union de tous les militants qui fortifiera leur intégration dans ce grand rassemblement politique. Le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) a été créé en 2019.

Alban Tchalla