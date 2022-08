Rencontre entre le chef de l’Etat et les Entrepreneurs de France : Talon lance le Bénin à l’assaut des investisseurs français

Vues : 2

(Il dévoile à Paris les trois secrets du succès de sa gouvernance)

Le Président de la République du Bénin Patrice Talon a participé ce mardi 30 août 2022 à une conférence lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France organisée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). A cette occasion, le chef de l’Etat béninois a partagé avec les entrepreneurs français les opportunités d’affaires et les atouts dont dispose le Bénin aujourd’hui grâce aux différentes réformes qu’il a opérées depuis avril 2016.

Quels sont les trois secrets d’un entrepreneur : Le Président Patrice Talon qui jadis, était un entrepreneur à succès a dévoilé ce mardi à Paris, lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France les trois ingrédients essentiels et nécessaires qui caractérisent tout entrepreneur, tout patron voire tout dirigeant. « Nul n’est ici, en tout cas ne peut porter le titre d’entrepreneur ou de patron, s’il ne possède pas les trois ingrédients essentiels, nécessaires que sont : l’ambition, le sérieux et le labeur acharné », a-t-il souligné en insistant que personne ne peut aller au succès, se développer ou s’enrichir si l’un de ces trois éléments manque. « Vous avez beau gagner au loto, si vous n’avez pas d’ambition, vous allez tout perdre. Si vous n’êtes pas sérieux, ça va s’en aller, si vous n’êtes pas acharné au travail, pareil », a-t-il expliqué.

Quels sont les atouts du Bénin : Au cours de son intervention, Patrice Talon a présenté le Bénin comme l’un des pays d’Afrique les plus ambitieux en matière de développement. « Le Bénin depuis quelques temps est devenu un pays qui a de l’ambition notamment avec ses responsables sérieux et acharnés au travail. Le Bénin est devenu une oasis en Afrique où les problèmes d’éducation, de santé sont en train d’être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d’infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières et énergétiques » a soutenu le président béninois. S’agissant du secteur énergétique, Patrice Talon fait la promotion de son pays. « Investissez au Bénin et vous aurez une énergie électrique de qualité et avec possibilité d’une convention sur le prix. Aujourd’hui, le Bénin peut vous vendre de l’électricité moins chère qu’en Chine », a-t-il affirmé. Sur l’évolution des investissements privés, il a précisé que l’Etat béninois reste l’investisseur principal malgré l’apport important des entreprises privées. Il a tout de même révélé qu’il y a beaucoup d’entreprises étrangères qui manifestent un intérêt pour le Bénin. Patrice Talon a profité de l’occasion pour inviter les entreprises françaises à investir au Bénin.

Qu’a-t-il dit sur la dérégulation du monde de travail : « Nous avons assoupli la législation du travail, je dirai même que nous avons dérégulé au Bénin l’environnement du travail » a affirmé le président Patrice Talon pour instaurer une relation de confiance avec les investisseurs français. Déterminé et serein dans ses propos, le chantre de la rupture a rassuré qu’« au Bénin, vous pouvez employer quelqu’un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment, on ne vous en fera pas grief du tout. Et on s’attache en général à celui qui nous donne satisfaction ». Selon lui, ce n’est pas la loi qui devrait définir la relation entre l’employeur et le patron. « C’est une erreur que commettent les Etats en général en essayant d’organiser, de réguler, de structurer la relation entre l’entreprise et les employés croyant que c’est une façon de rendre plus durable l’emploi », a-t-il dit. La législation au Bénin est unique en matière de souplesse dans le domaine du travail, selon le Chef de l’Etat béninois, invitant les français à ne pas rater de prendre leur part de marché dans les grands chantiers en cours et à venir au Bénin.

Par ailleurs : Le Bénin a été invité à cette édition avec sept (07) autres pays à savoir : la Pologne, l’Ukraine, la Tunisie, la Grande-Bretagne, l’Espagne, les États-Unis et la Belgique. Le Président de la République s’est prononcé ce mardi à Paris en présence d’une forte délégation du patronat béninois, du président du Comité Afrique du MEDEF International et du franco-béninois Lionel Zinsou.

Assise Agossa