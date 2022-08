Pérennisation des acquis  des réformes de Talon: Distel Amoussou échange avec  Soumanou Toleba

Vues : 2

Distel Amoussou et Soumanou Toleba à la fin des échanges

Le président Soumanou Toleba du parti Forces cauris pour le Développement du Bénin ( Fcdb ) a reçu la visite de Distel Amoussou ce mardi 30 août 2022 au siège de son parti. C’est rencontre intervient dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différents acteurs politiques du pays. En présence de certains cadres de cette formation politique de l’opposition, les échanges ont tourné autour de la sécurisation des réformes en cours au Bénin. A la fin de l’audience avec les leaders de la Fcdb, Distel Amoussou a indiqué que c’est un parti responsable de l’opposition constructive qui a son rôle à jouer concernant la réforme du système partisan. « Le président Soumanou Toleba et son équipe estiment que nous avons là une opportunité de nous rasseoir, discuter , revoir les textes , de sorte à avoir une alliance qui pourrait regrouper deux partis partageant les mêmes idéaux » , a confie-t-il. S’agissant du financement des partis politiques, le parti Fcdb, selon Distel Amoussou, pense que l’on peut réfléchir à nouveau de sorte que les mastodontes ne restent pas les plus forts. A en croire Distel Amoussou dans ses propos, l’on ne saurait parler d’animation à la vie politique sans parler de militantisme. Et pour être militant aguerri, il faut être formé. La loi fait obligation aux partis politiques aujourd’hui de disposer d’école de formation. Ces écoles il faut pouvoir les animer. Il faut des ressources pour former les militants. D’où la nécessité selon le Fcdb de revoir la clé de distribution des financements aux partis politiques.

Alban Tchalla