Montée des eaux : Les recommandations urgentes des ministres des transports et de la sécurité    

Le ministre des infrastructures et des transports

À travers un communiqué en date de ce lundi 29 août 2022, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sensibilise les populations contre la montée des eaux dans le pays. Les mesures de prudence à respecter y sont rappelées.

Face à la montée inquiétante des eaux causée par les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale du Bénin, le ministre Alassane Séïdou a tenu à rappeler aux populations les comportements à risques à éviter. Les populations sont ainsi appelées à « respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les paires éducateurs et secouristes ». Parmi ces mesures, nous avons notamment les mesures d’évacuation à temps des personnes et biens vers des familles d’accueil plutôt que sur les sites d’accueil. L’autorité ministérielle invite les populations à « suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes ». Elles doivent éviter de traverser les cours d’eau et la pratique des transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées, en violation de la réglementation sur le transport fluvial. Il faut « éviter de se baigner dans les cours d’eau ou d’y faire ses besoins » et ensuite s’en servir comme eaux de boisson. Les populations concernées sont invitées à ne pas vivre dans les maisons menacées de ruine, susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Le respect des mesures barrières anti covid-19 doit être également de mise. Et en cas de besoin, elles sont priées d’appeler le 166 pour recevoir de l’aide ou dénoncer les comportements à risques. Notons que l’inondation bat son plein dans les communes de Karimama, Malanville, Bonou, Tchaourou, Adjohoun…. Des pertes en vies humaines auraient été enregistrées, selon plusieurs sources.

Des autorités des localités touchées se prononcent

Confrontés aux dommages causés par l’inondation dans leurs localités, les maires de Nikki et Savalou appellent au secours. Ils se sont prononcés là-dessus ce lundi 29 août 2022 sur Frisson Radio.

Face aux dégâts engendrés par la montée des eaux, quelques autorités des différentes localités touchées se sont prononcées. « Les pistes restent toujours dégradées et impraticables, des habitats sont écroulés », a déploré Delidji Houindo maire de Savalou sur Frisson Radio. Des pieds de plantes de tubercules d’ignames sont déterrés et des cultures ont été emportées par l’eau. Ainsi se présente la situation après le retrait des eaux à Savalou. Quant à Joseph Gounon Lafia maire de Nikki, sa localité fait face au risque d’effondrement du pont de Kassakpéré. Les pluies diluviennes ont emporté certaines parties du pont. « La chaussée qui reste, ce n’est pas plus que 2 mètres ; et de ces 2 mètres, il y a 1 mètre qui est fissuré en instance de s’écrouler », a-t-il affirmé. La localité recevra l’assistance de l’Agence Nationale de la Protection Civile pour compensation. La même situation s’observe à Tcharourou dans le village de Kpassa, arrondissement de Kika, dont le pont situé au niveau du fleuve Okpara est menacé. Et pour la traversée en pirogue, les frais s’élèvent de 500 à 1500f. Cependant le gouvernement à travers un communiqué rappelle aux populations les comportements à risques à éviter.

Hervé Hehomey donne 6 conseils aux populations riveraines

Au regard des risques d’accidents perpétrés par le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures en cette période pluvieuse, le ministre des infrastructures et des transports à travers un communiqué du 30 août 2022, invite les populations des localités riveraines à observer les mesures de sécurité liées à la navigation sur les voies d’eau intérieures. A cet effet, il exhorte notamment les conducteur d’embarcations à éviter la navigation en période et en zone critiques, la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont suffisantes, la surcharge. A travers ce communiqué, il les invite également à porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement, à dénoncer aux autorités locales tout comportent à risque et à respecter les règles de navigation.

Rebecca Kansou. (Stag)