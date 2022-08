Mariage UP/PRD et naissance de l’UP Le Renouveau: Ces deux articles qui guettent  Djogbénou et Houngbédji !

Vues : 2

Joseph Djogbénou et Me Adrien Houngbédji

Les partis politiques Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) devraient être désormais considérés comme disparus depuis le dimanche 20 août 2022, à la suite de leur fusion qui a donné naissance à une nouvelle formation politique, l’Union Progressiste le Renouveau. Dans l’entendement collectif, toute considération contraire est à bannir aujourd’hui. La Loi N° 2016-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la Loi N°2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin contient des dispositions fortes qui recadrent tout, en effet. Deux semblent majeures pour le cas de ces deux défunts ou supposés défunts partis ayant eu comme présidents respectifs, Me Adrien Houngbédji ( Prd) et Me Joseph Djogbénou (Up). Article 25 nouveau : « Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur, doivent dans le mois qui suit la décision de l’organe habilité , faire l’objet d’une notification au ministère en charge de l’intérieur conformément aux disposition des articles 13, 17 et 18 de la présente loi. Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.» Article 17 : «La déclaration administrative de constitution d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du ministre chargé de l’intérieur. Un numéro d’arrivée est immédiatement communiqué au déposant. » Les confusions qui surgissent encore dans certains esprits craignant que le Prd ou l’Up puissent faire prévaloir leur existence légale un jour en cas de crise sont ainsi battues en brèche par l’application effective de ces deux dernières dispositions. Née le dimanche 20 août dernier, l’UP le Renouveau a encore trois semaines environ pour se mettre entièrement en règle au niveau du ministère d’intérieur sous les regards éclairés de ces deux grands hommes, juristes de haut niveau, Me Adrien Hougbédji et Me Joseph Djogbénou. Leur parcours professionnel et politico-administratif en dit d’ailleurs long pour qu’ils ne tombent pas d’illégalité, en feignant de ne pas faire disparaître résolument les deux anciens partis au profit du nouveau. L’un fut, entre autres, plusieurs fois, président du parlement béninois, un haut responsable du législatif, et l’autre, successivement ministre de la justice et président de la Cour constitutionnelle. A moins que des calculs politico-politiciens ne viennent un jour assombrir l’orge légal des choses, il n’y a pas de raison qui puisse encore faire croire que le Prd ou encore l’Up, garde chacun, son existence légale originelle. Quand le logo et le siège national ont aussi subi des modifications à la naissance de l’Up le Renouveau, tout est dit pour célébrer le requiem de ces défunts géniteurs. L’Up fut d’ailleurs un exemple typique, parce qu’on se rappelle qu’avant sa création, les nombreux partis d’alors qui l’ont constitué ont été obligés d’organiser à la va-vite des assemblées générales express partout dans le pays pour prononcer leur dissolution, avec comme effet, l’annulation de leurs enregistrements respectifs au ministère de l’intérieur. Le cas récent de l’Udbn en disgrâce avec le Bloc républicain alors que l’opinion publique croyait avoir assisté dans le temps à la disparition du premier au profit du second sert à suffisance de leçon aujourd’hui. Qu’il s’agisse de mise en semble, d’absorption, de fusion ou autres options miraculeuses brandies par les uns et les autres, tout laisse déduire aujourd’hui à une imprudence des républicains pour n’avoir pas contraint l’Udbn à officialiser sa disparition à l’époque, en annulant son enregistrement officiel.

Christian Tchanou