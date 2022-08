Fin de l’Expo Art du Bénin :  Jean-Michel Abimbola fait un bilan élogieux et annonce les perspectives

Vues : 2

Jean-Michel Abimbola, ministre en charge de la Culture lors de son discours

Le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola a procédé dans la soirée de ce dimanche 28 aout 2022 à la clôture de l’exposition événementielle Art du Bénin. A cette occasion, l’autorité ministérielle a présenté un bilan satisfaisant et de fierté nationale.

De quoi s’agit-il: Après 20 jours de réouverture, les portes des deux salles muséales de circonstance ouvertes à la Présidence de la République, se sont refermées ce dimanche 28 août 2022. Cette réouverture de l’exposition tant souhaitée par les Béninois vient d’être clôturée. Le Ministre en charge de la culture, et les responsables des structures ministérielles et agences impliquées dans l’organisation de cette exposition, n’ont pas caché leur satisfaction à la fin de cette exposition.

Que disent les commissaires de l’exposition: Pour le Directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, Alain Godonou, cette deuxième phase de l’exposition dytique est un événement. « C’est un événement éditorial », a-t-il déclaré. Selon lui, cette deuxième phase de l’exposition est un évènement qui a vu une masse de Béninois de divers rangs sociaux défiler au Palais de la Marina siège de l’exposition. Des milliers de visiteurs dont beaucoup sont venus de la diaspora, ont rendu hommage aux trésors royaux. Alain Godonou a par ailleurs souligné que les inquiétudes des Béninois sur la préservation des œuvres ont été largement surpassées. « Nous avons assisté au retournement des opinions des sceptiques, des doutes et les inquiétudes sur nos capacités à conserver les œuvres ont disparu », a-t-il indiqué. Pour la Directrice artistique et commerciale de la Galerie nationale, Yassine Lassissi, commissaire de l’exposition Art du Bénin, le Bénin s’est révélé grâce à la culture et aux arts. A l’entendre, cet évènement a connu un succès au regard des artistes et de leurs témoignages. « Lorsque le projet a été annoncé, nombre de professionnels nous ont dit qu’il faut deux ans pour organiser un évènement de cette envergure. Mais nous l’avons réalisé en 6 mois, parce que nous avons la confiance en les artistes », a-t-elle martelé. Elle a pour finir salué la vision et de la détermination du Président Patrice Talon de faire du tourisme avec la culture et les arts, un socle pour le développement de notre pays, un véritable socle pour la création de richesse et d’emplois. Et l’on s’en convainc davantage face à l’investissement massif de plus d’un milliard d’euros prévu pour le développement du secteur sur les cinq années à venir.

Ce qu’en dit le ministre : « La révolution culturelle, l’économie culturelle, ça y est !!! La fierté nationale, l’appropriation culturelle et la valorisation du talent artistique sont désormais une réalité ». C’est ce qu’a déclaré le ministre de la culture lors de la clôture de l’exposition. Pour lui, l’engouement suscité par cette exposition, rouverte le 16 juillet dernier, est resté le même que lors de la première ouverture. « Qu’il s’agisse de recueillement devant les pièces pour certains, d’émerveillement pour d’autres, sorte de pèlerinage pour d’autres encore, l’exposition a été l’occasion pour nos compatriotes de la diaspora et leurs amis de faire une immersion profonde dans les traditions créatives et artistiques de notre pays », a déclaré le ministre, satisfait du bilan de cette deuxième phase. Cette deuxième phase qui a duré vingt (20) jours, a donné l’occasion à environ 35.000 visiteurs de faire cette expérience exceptionnelle avec une moyenne de plus de mille sept-cents 1700 visiteurs par jour. « Ce fut une occasion de révéler au monde l’ingénierie qui nourrit la politique gouvernementale dans le secteur. La qualité de la scénographie, la qualité de la médiation culturelle, la maturité observée dans la gestion des publics, le respect des standards en matière de régie technique sont autant d’aspects qui ont sidéré les grandes figures de la scène artistique », a laissé entendre le ministre de la culture Abimbola.

Quels sont les enseignements retenus: Selon le ministre, trois enseignements s’imposent en refermant les portes de cette exposition diptyque. La première leçon selon lui est que « le peuple béninois reste admiratif des arts, de ses artistes. Nous exhortons nos compatriotes à rester fidèles à cet engagement, à se mobiliser constamment pour acheter, consommer les œuvres de nos créateurs et à généraliser cette pratique aux autres arts. Le deuxième est que nos artistes restent les ambassadeurs les plus emblématiques de notre culture, car ils la portent et la subliment. Enfin, ce secteur est une aubaine pour les investisseurs, un champ prometteur pour les industries culturelles et créatives. Le ministre a pour finir salué l’apport de tous ceux qui ont participé à la réussite de l’évènement.

Par ailleurs : Après cette deuxième phase, les trésors royaux seront exposés au Maroc et à Paris avant de rejoindre leur terre de provenance Abomey. Ils seront par la suite exposés dans le musée en construction à Allada.

Assise Agossa