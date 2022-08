Jeux nationaux Special olympics Bénin: De nouveaux champions et qualifiés pour les mondiaux Berlin 2023 connus

Vues : 1

Le directeur national de special olympics Bénin avec les athlètes retenus pour représenter le pays

De quoi s’agit-il : Les jeux nationaux Spécial Olympics ont eu lieu, le vendredi 26 août 2022, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Avec pour but de déterminer les meilleurs athlètes devant représenter le Bénin aux prochains jeux mondiaux Berlin 2023 en Allemagne, ces jeux nationaux, édition 2022, organisés par Special Olympics Bénin ont tenu leur promesses. 100 athlètes en situation de handicap venus de Cotonou, Kpomassè, Sakété , Ita Djèbou, Porto-Novo et Akpro-Missérété ont rivalisé d’ardeur pour s’offrir les meilleures places en Athlétisme, Haltérophilie, Bocce et Cyclisme. C’est le cas de Raymond Fatchinan (homme) et Donald Adjovi (fille) qui, après avoir remporté leur épreuve, ont été retenus pour représenter le Bénin. Idem pour Jacques Adannou (G) et Modeste Affamé (F) tous deux champions en haltérophilie. Outre ces épreuves, deux autres à savoir, Bocce et cyclisme ont été disputées.

Ce que les autorités en disent : A la clôture, Moustapha Yaya, directeur national du Spécial Olympics Bénin se réjouit du déroulement des épreuves et des performances réalisées par les participants. «J’ai regardé les performances. Franchement, les compétiteurs se sont améliorés et cela augure d’une bonne représentation du pays en Allemagne», a-t-il fait savoir. Selon lui, il y a de l’espoir avec les champions béninois qui se sont dégagés à voir les performances qu’ils ont réalisées. «Nous espérons avoir plus de médailles que les dernières fois à Aboudaby et aux États-Unis », a dit Moustapha Yaya. Présidente du Conseil d’administration de Spécial Olympics, da Silva Jocelyne épouse Gbony a demandé que ces athlètes soient soutenus. Pour Fernando Hessou, secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, le travail qu’abat le Special Olympics Bénin est «un travail de qualité». «Vous regroupez les jeunes filles et les jeunes garçons qui auraient pu dans l’entendement populaire être en marge de la société pour faire d’eux des sportifs qui nous ramènent des médailles», a-t-il lâché félicitant les responsables de Special Olympics Bénin tout comme le directeur départemental des sports de l’Ouémé, Félicien Hounkanrin.

Pour finir : A souligner qu’après la compétition qui a permis de dégager les champions par discipline, un tirage au sort a été fait. Et à l’issue de cela, 9 athlètes sont déjà choisis. Seuls les athlètes de Badminton sont encore attendus pour rendre la liste complète.

Tous les athlètes qualifiés pour Berlin 2023

Athlétisme

Donald Adjovi (F)

Raymond Fatchinan (G)

Bocce

Servie Tebekou (F)

DAHANOU Doris (F)

Frederic Dekpon (G)

Cyclisme

Bénédicte Haikou (F)

Candide Adjogbla (G)

Haltérophilie

Jacques Adannou (G)

Modeste Affamé (F)

Badminton

Reste à venir

Anselme HOUENOUKPO