Assemblée générale de la Casb: Les nouveaux textes étudiés et adoptés

Le président Idrissou Ibrahima lors de l’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

De quoi s’agit-il : La Confédération africaine des sports boules tient à son siège sis à Cotonou (Bénin) une assemblée générale ordinaire de l’étude et de l’adoption de ses nouveaux textes. Les travaux ont été lancés par Bonaventure Coffi Codjia, Directeur des sports d’élite (Dse). Ceci en présence du président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa sans oublier, le chef des lieux, le président de la confédération, Idrissou Ibrahima. C’est d’ailleurs à lui qu’est revenu de souhaiter la bienvenue aux congressistes venus de 12 pays du continent dont le Bénin.

En quoi ce congrès est-il important : Selon le président de la Confédération, Idrissou Ibrahima, ces travaux qui vont se tenir sont d’une importance capitale pour la dynamisation de l’institution. Cela fait 15ans l’instance que continentale a validé ses premiers textes qui la régissent. Et il importe compte tenu de l’évolution de la discipline que l’institution s’adapte à la réalité. En plus, ces nouveaux textes serviront de base légale et juridique pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’institution y compris celles des zones en vigueur, reconnues par l’Union des confédérations sportives africaine (Usca) et l’Union Africaine (UA).

Que disent les autorités: «Qu’il vous souvienne qu’avant notre avènement à Grenoble en 2004 en France, la Casb était quasiment inexistante, faute d’organisation. C’est pourquoi je voudrais proposer que les textes nouveaux de la Casb soient étudiés, amendés et mis en conformité en tenant grand compte des réalités du continent sportif africain d’une part, et d’autre part des directives contenues dans les statuts nouveaux de la Fédération mondiale de boules et de pétanque. C’est textes doivent Federer les énergies et rassembler nos membres», a indiqué le président Idrissou Ibrahima aux délégués. Il n’a pas manqué de rappeler que ces textes en examen ont été «l’œuvre d’une équipe mise en place» dans but de se conformer aux textes types des instances faîtières que sont la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (Fipjp) et la Fédération mondiale de boules et de pétanque (Fmbp). Président du Cnos Ben et président de la zone 3, Julien Minavoa a salué la tenue de cette assemblée qui vient conformer la confédération aux normes requises en matière des textes fondamentaux. «Je finis par m’habituer aux bonnes pratiques que l’on observe dans ce milieu africain grâce à la sagesse, la délicatesse et l’expertise du président de la confédération africaine des sports boules. Je suis rassuré, monsieur le président de la démarche que vous avez esquissé pour conduire cette AG de travail», a exprimé le patron du Cnos Ben. «Les sports boules font partie des rares sports reconnus par le Cio. Et vous êtes dans la bonne démarche au plan mondial, surtout africain pour que d’ici les prochains jeux olympiades, les sports boules deviennent un sport qu’on peut inscrire aux épreuves des jeux olympiques », a-t-il précisé. Représentant le ministre des sports Oswald Homeky, le directeur des sports d’élite (Dse), Bonaventure Coffi Codjia a invité les participants à travailler de sorte à doter l’institution des textes dignes. Il n’a pas manqué de revenir sur les prochains championnats du monde de pétanque que le Bénin s’apprête à abriter. «S’agissant de cette prestigieuse compétition, je voudrais vous rassurer que le Gouvernement du Bénin, sous le leadership de son Chef, le Président Patrice Talon est totalement disposé à honorer son engagement, à satisfaire à toutes les exigences du cahier des charges et à offrir toutes les commodités requises pour que la fête mondiale des sports boules à Cotonou soit belle, grandiose, magnifique et inoubliable», a-t-il rassuré tout en remerciant les responsables de la confédération qui ont bien milité pour faire obtenir un rallongement de la date qui passe au mois de septembre 2023.

Par ailleurs : Au cours de cette assemblée générale les délégués, tous unanimes sur la bonne gestion du président Idrissou Ibrahima, surtout son leadership qui a permis d’unir l’axe du Maghreb à celui de l’Afrique noire, ont choisi de le reconduire à la tête de l’institution.

Anselme HOUENOUKPO