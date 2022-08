Section FAQ ” Kanxôbyò” de Moele-Bénin : Jacques Ayadji répond aux inquiétudes des populations

Vues : 1

Jacques Ayadji, Président du parti Moele-Bénin

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji convie le peuple béninois à prendre rendez-vous pour sa nouvelle section FAQ “Kanxôbyò”. Une initiative sous forme d’émission qui a pour but de répondre aux nombreuses inquiétudes des populations sur l’animation de la vie politique au sein du parti Moele-Bénin. Elle aura lieu tous les mercredis par quinzaine sur la page Facebook officielle du parti. A cet effet, les populations pourront désormais comprendre tout le combat que ce parti mène dans l’arène politique au Bénin depuis sa création. Des préoccupations sur la vision, l’idéologie et les réalisations ainsi que les perspectives et défis qui attendent le parti seront exposées de fond en comble aux militants et sympathisants. C’est une occasion pour les uns et les autres d’interroger le parti et d’éviter de faire de l’amalgame sur ce qui se passe dans le monde de la politique. « Les mercredis par quinzaine de 15h à 16h, en direct sur la page Facebook de Moele-Bénin officiel, le président Jacques Ayadji et un responsable du parti répondent à vos questions », a indiqué la direction du parti.

Alban Tchalla