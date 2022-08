Première décennie du quotidien l’Economiste du Bénin: Le Directeur Général Léonard Dossou annonce les manifestations prévues 

Vues : 2

Le Directeur Général Léonard Dossou

L’Economiste du Bénin célèbre ses dix ans d’existence à partir du 12 septembre prochain. Une conférence de presse animée par le Directeur Général Léonard DOSSOU a permis d’annoncer les manifestations prévues dans le cadre de cet anniversaire particulier.

« En 10 ans d’expérience, L’Économiste du Bénin a fait preuve d’un professionnalisme irréprochable ». Ce sont là les propos de Léonard DOSSOU, le directeur général de ce journal spécialisé en informations économiques, financières et boursières, lors de la conférence de presse qu’il a animée ce jeudi 25 août 2022 pour annoncer l’événement. Devant les professionnels des médias réunis au siège du journal à Cotonou, il a annoncé le programme des manifestations. « Nous n’avons pas voulu faire passer ces dix ans sous silence », a-t-il dit.

Le programme de la célébration

Dans le cadre de cette célébration, des activités ont été prévues pour occuper les convives du 16 au 17 septembre à l’hôtel Azalaï. Au nombre de ces activités, il a été prévu un forum sur le thème « Efficacité de l’information économique et financière pour la croissance durable en Afrique subsaharienne ». Y sont invités plusieurs économistes reconnus comme Lionel Zinsou, l’ancien premier ministre du Bénin, Blaise Ahouantchédé, Jean-Yves Sinzogan, Khaled Igué . À cela s’ajoutent des activités sociales, une sortie touristique sur le site de Agoualand à Ouèdo, des activités pédagogiques, une soirée de gala à l’hôtel Azalaï. Tout cela est placé sous le haut parrainage du ministre d’État, ministre de l’économie et des Finances, Romuald WADAGNI.

Les réalisations du journal

Parmi les distinctions dont le journal a pu bénéficier au cours de cette décennie, on peut noter qu’il a été Lauréat du PME Awards du Salon d’Affaires et de partage des Banques et PME de l’UEMOA, en novembre 2020 ; dans la catégorie « Manager PME ». En novembre 2021, le Drecteur Général, Léonard DOSSOU a été distingué parmi les personnalités ayant transformé l’économie africaine par Financial Afrik Awards. Le même Léonard Dossou a été choisi pour être Coordonnateur de la Plateforme des Médias de l’UEMOA en 2021. L’Economiste du Bénin est désormais un journal dont la notoriété dépasse les frontières béninoises. Il est présent à Lomé au Togo, à Niamey au Niger, à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un pas pour l’avenir

L’Économiste du Bénin prépare la prochaine décennie. Dans ce cadre, Léonard Dossou souhaite réaffirmer le leadership de son organe de presse, accroître sa visibilité, célébrer ses partenaires en les primant , offrir un cadre d’opportunité d’affaires aux acteurs économiques à travers son marché, donner des espaces publicitaires aux sponsors et aux mécènes dans les médias nationaux ,internationaux et sur les plateformes numériques, fournir un cadre de dialogue, d’échange de contacts aux invités autour de conférences débats et de rencontres de hauts niveaux. « L’objectif essentiel après tant d’années est de repositionner le journal, d’élargir le cercle des partenaires, afin de faire de l’Economiste, non seulement un label sous-régional, mais régional et international », projette Léonard Dossou.