Cabinet du Médiateur de la République : Le Recteur Félicien Avlessi plaide pour la présentation de l’institution aux étudiants

(Vers un partenariat entre l’institution et le SNU)

Le Médiateur de la République Pascal Essou a reçu en audience ce jeudi 25 août 2022 le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi et le Représentant résident du Système des Nations Unies Salvator Niyonzima. Les discussions étaient basées sur la présentation de l’institution aux étudiants de l’Uac et comment nouer un partenariat durable avec le Système des Nations Unies.

Que disent les autorités : Dans ces propos, le Recteur Félicien Avlessi a déclaré que le Médiateur de la République s’est montré disponible pour cette retraite. « On a parlé de l’institution, comment établir un accord de partenariat entre l’institution et l’Uac. Il a attiré notée attention sur le fait que beaucoup ne connaissent pas le rôle de l’institution », a-t-il déclaré. A l’entendre, il est important que le Médiateur de la République et une équipe se déplacent vers le campus pour rencontrer la communauté universitaire pour des échanges de compréhension mutuelle afin qu’ils puissent connaitre le rôle que joue l’institution. « Au cours de notre entretien, il a abordé certains points de conflits que je gère sur le campus. Les conflits entre ceux qui n’ont pas obtenus leurs attestations à temps, ceux qui n’ont pas obtenu leurs diplômes a temps, ceux qui n’ont pas soutenu parce qu’ils sont bloqués par tel ou tel enseignant et bien d’autres conflits », a-t-il confié. De l’autre côté, à sa sortie d’audience, le Représentant résidant du Système des Nations Unies, Salvator Niyonzima, s’est dit heureux du partenariat entre le SNU et le gouvernement. Selon lui, le Système des Nations Unies est là pour appuyer le développement du Bénin que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, du social, des innovations et dans beaucoup d’autres domaines. « Le Système des Nations Unies collabore avec les institutions de la République du Bénin pour le développement du pays, pour la prévention des conflits. Nous avons évoqué de façon brève les préparatifs aux élections législatives dans le sens de travailler ensemble pour des élections inclusives crédibles et apaisées. Le Médiateur de la République est une institution qui travaille déjà dans ce sens et nous avons partagé les différents éléments de notre coopération avec lui », a-t-il conclu.

Par ailleurs : Les échanges entre les trois personnalités ont eu lieu dans une ambiance de gaieté, de partage et de convivialité.

