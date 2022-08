50 ans d’amitié sino-béninoise : Un concours de productions médiatiques lancé

Vues : 1

L’ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao au cours de la conférence

A travers une conférence de presse tenue le mardi 23 aout à Cotonou, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao et le Réseau Média pour la Coopération Sino-Béninoise (MCSB), ont lancé le concours des meilleures productions de presse au Bénin sur le thème : “50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin : La Chine au cœur du développement du Bénin”. Ceci, dans le cadre de la festivité marquant le cinquantième anniversaire de l’amitié sino-béninoise, née du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Selon l’Ambassadeur chinois Peng Jingtao, la Chine et le Bénin partagent plus que de la simple coopération. Il s’agit de deux nations assez proches culturellement, malgré la distance physique qui les sépare, et qui ont le même objectif de développement. Au cours de la conférence, l’Ambassadeur a laissé entendre que plusieurs manifestations sont organisées pour la réussite de l’évènement. Il s’agit entre autres, du concours de conception du logo du cinquantenaire, une tournée de projection de ciné films chinois traduit en français dans le mois de septembre dans une dizaine de communes béninoises, des compétitions de tennis de table, de badminton et de Kung-fu durant la période allant d’octobre à décembre. De son côté, Saturnin Hounkpè, président du Réseau Média pour la Coopération Sino-Béninoise (MCSB), a rassuré que l’initiative du jeu concours est dans le souci de mettre la lumière sur les acquis de la coopération entre les deux pays et également ce qui reste à faire pour parfaire leur coopération. Jusqu’au 30 septembre prochain, les journalistes béninois pourront produire diverses œuvres sur le cinquantenaire du rétablissement de la Coopération Sino Béninoise et gagner plusieurs lots.

Assise Agossa