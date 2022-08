Trois questions au président Julien Minavoa: «Ce que j’ai vu ici me permet de rêver»

Vues : 1

Le président Julien Minavoa

C’était la fin de la phase finale du championnat national scolaire à Adjohoun, le mercredi 24 août. Et invité par le comité d’organisation de l’édition 2022 de cette compétition au stade omnisports d’Adjohoun, le président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa a fait part de son satisfecit. Ému par non seulement la qualité du jeu présenté par les sportifs, mais aussi les dispositions prises pour assurer la fête du sport, le président dit croire en l’avenir du sport béninois. Lisez plutôt.

Monsieur le Président, tout est bien qui finit bien. On vous sent heureux après cette cérémonie de clôture.

Oui. Parce qu’on ne se retrouve pas à une organisation de cette dimension brutalement. Ça s’organise. Vraiment, il y a eu du très beau et je voudrais qu’à partir de ce soir même, la préparation de l’édition 2023 commence. Je voudrais alors remercier l’autorité ministérielle qui a su prendre cette initiative, remercier tous les membres du comité d’organisation et dire que ce que j’ai vu ici me permet de rêver. De rêver que pour les jeux olympiques de la jeunesse de 2026 à Dakar, le Bénin aura une délégation solide.

Quelle stratégie pour conserver les talents qui se dégagent édition après édition ?

Il y a déjà une stratégie qui se déroule. Pourvu que cette stratégie continue son cours. Je suis sûr que dans ces éléments (athlètes) que nous avons vus vous trouverez le maximum provenant de ce qu’il est convenu d’appeler au Bénin les enfants des classes sportives. C’est vraiment une démonstration de force que nous sommes venus voir ici à Adjohoun.

Une question sur l’actualité. Que diriez vous sur le changement de la dénomination du surnom des équipes nationales évoquée à l’AG élective de la Fbf et aussi sur le sacre de l’équipe nationale de Tchoukball lors du championnat africain de la discipline ?

Je m’y attendais. Et je voudrais vous dire que c’est un membre du mouvement sportif national qui a pris cette initiative avec son entité. Cela l’engage. Et puisqu’il a compris que la dénomination d’une équipe nationale ne relevait pas de sa compétence seule, il a dit entre autre qu’il a saisi déjà l’autorité ministérielle. Nous attendons. Si nous sommes associés à ce débat, nous allons l’apprécier le moment venu. Pour l’équipe nationale de Tchoukball, vous comprenez que pour toute représentation nationale qui va à ce niveau de compétition et qui fait ce résultat, ce qu’il faut faire en tout premier lieu, c’est de leur adresser nos félicitations. Et il faut qu’ils continuent. Vous savez très bien que le Tchoukball comme beaucoup d’autres disciplines sportives n’est pas trop connu dans notre pays. Alors qu’il s’agit bel et bien d’un sport. J’espère bien que le moment viendra pour qu’on commence par parler beaucoup plus de ce sport et lui accorder beaucoup plus de crédit.

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO