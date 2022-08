Décès de l’ex-ministre, professeur Jijoho Padonou: La communauté universitaire rend un dernier hommage à l’illustre disparu

Vues : 3

Enseignant à la Faculté des sciences de la santé (FSS) de Cotonou, l’ancien ministre de l’éducation nationale, Léonard Jijoho Padonou a reçu un dernier hommage de la nation et de la communauté universitaire et scientifique. La cérémonie solennelle de ce vibrant hommage rendu à cet illustre homme, a eu lieu ce mercredi 24 août 2022, à la Faculté des sciences de la santé (FSS) de Cotonou. C’était en présence d’une forte délégation ministérielle composée des ministres de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé et celui de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Les Recteurs des Universités, les Doyens, Enseignants, des personnalités de la Républiques, famille, amis et étudiants ont également assisté à ladite cérémonie d’hommage initiée par la Faculté des sciences de la santé (FSS) à l’intention de l’illustre disparu.

Vue partielle des ministres, enseignants et autres personnalités à la cérémonie

Dans son oraison funèbre, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avléssi a salué la mémoire d’un travailleur infatigable. Un enseignant émérite qui s’est illustré grâce à ses nombreuses publications et réflexions. « Un homme au parcours élogieux et hors du commun nous a quitté », a-t-il regretté. Pour avoir été son étudiant, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a fait savoir que le regretté professeur Jijoho Padonou, restera à jamais gravé dans leur mémoire et esprit. « C’est une perte incommensurable pour le système sanitaire béninois », précise-t-il. La ministre Eléonore Yayi a présenté à la famille éplorée les plus vives et chaleureuses condoléances du gouvernement ainsi que de la communauté universitaire et scientifique. Il faut dire que le professeur Jijoho Padonou, est agrégé de Chirugie-traumatologie. Il est le cofondateur de la Faculté à caractère spécial de formation médicale de l’Université de Porto-Novo. Grâce à lui, plusieurs étudiants ont réussi aux diverses agrégations au CAMES.

Alban Tchalla