Politique nationale: Voici les différents termes d’accord de création UPR

Les partis Union progressiste (Up) et Parti du renouveau démocratique (Prd) se sont convenus d’un protocole de mise ensemble en vue de la création d’un nouveau parti dénommé UPR. La naissance de ce parti a été effective depuis le dimanche 21 août 2022 à Porto-Novo. Dans ce cadre, Joseph Djogbénou et Adrien Houngbédji, respectivement présidents des partis UP et PRD ont signé le protocole d’accord de création du nouveau parti « Union progressiste, Le Renouveau ». Le document paraphé par les présidents des deux formations politiques, est structuré en deux parties à savoir Exposé et Accord. Il renseigne sur les différents termes d’accord. Voir ci-dessous l’intégralité du document. On peut donc lire sur le document que l’Union progressiste (UP) enregistrée au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, agissant aux diligences de son Président en exercice, Joseph Diogbénou et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) exposent qu’ils sont deux partis politiques de la majorité présidentielle. Et à ce titre, soutiennent sans réserve, le Programme d’action du gouvernement depuis l’élection du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Ils ont aussi informé que leur détermination à contribuer au développement de l’Etat et de la Nation a pour socle la convergence de leur positionnement dans la sociale démocratie et de leur conscience que la révélation de notre pays et sa transformation rendent nécessaires des choix politiques salvateurs quoique difficiles.

Alban Tchalla