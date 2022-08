Jean-Michel Abimbola sur la naissance du parti UPR: « Nous arrivons à un stade d’une meilleure maturité de la réforme »

Vues : 1

Jean-Michel Abimbola, membre de l’UPR

La création du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) le dimanche 21 août 2022 à Porto-Novo, est un acte historique majeur dans l’histoire politique du Bénin. C’est du moins ce qu’il faut retenir des propos du ministre Jean-Michel Abimbola, membre fondateur dudit parti.

Qu’est-ce qui est important : A l’issue de la cérémonie solennelle consacrée à la fusion des partis UP et PRD, qui a donné un nouveau parti UPR, le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola et militant du nouveau parti, a réagi. Dans son intervention, il a d’abord apprécié les démarches qui ont permis de sceller le mariage de deux grands partis d’envergure ayant abouti à la naissance de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). Dans un tel contexte, il a rappelé son combat mené en tant que député de la 7ème législature pour l’instauration de la réforme du système partisan. Une réforme qui, selon lui, justifie la mise ensemble et le regroupement des mouvements politiques.

Que dit le ministre : « Vous n’ignorez pas que pendant la 7ème législature à l’Assemblée nationale, j’étais l’un des députés les plus impliqués dans les travaux d’élaboration des textes qui avaient conduit aux réformes institutionnelles et politiques dans notre pays. Vous savez également que nous nous étions engagés avec d’autres pour la création des blocs », a-t-il rappelé avant de confier qu’« aujourd’hui, après quatre ans d’expérimentation, nous arrivons à un stade d’une meilleure maturité de cette réforme ». Pour lui, cet acte de fusion entre le PRD et l’UP, est un évènement politique majeur qui montre que l’opérationnalisation du nouveau système partisan est effective. « Nous avançons effectivement dans l’opérationnalisation du nouveau système partisan. Il n’est pas possible que nous continuions d’avoir, comme c’est le cas aujourd’hui, une quinzaine de partis politiques », a ajouté l’autorité ministérielle. Il a déploré pour cela que le nombre important de partis dans l’arène politique, est invivable. Raison pour laquelle ils sont contraints à aller vers de très grands regroupements politiques pour pouvoir arriver peut-être à deux, trois ou quatre partis politiques au maximum.

Entre les lignes : « Aujourd’hui, l’Union Progressiste le Renouveau, donne le top de l’opérationnalisation des nouveaux textes qui, peut-être, auront besoin d’être mieux mûris encore à la lueur des expériences de ces quatre années. Nous sommes persuadés que ce sera un grand moment de la vie politique béninoise et cela permettra également d’éduquer la jeunesse. Je suis très heureux d’être ici en tant qu’amoureux pour mon pays, en tant qu’amoureux de son développement. Et j’estime que c’est l’outil qu’il nous faut », a déclaré Jean-Michel Abimbola. Il a réitéré son engagement et se dit très heureux d’avoir pris part à cette cérémonie de fusion. « Des échecs, il y en a eu (…) Mais ça c’est du passé. Le président Houngbédji l’a dit; d’autres auraient pu réussir cela. Mais ils ne l’ont pas pu. Avec le temps, nous nous rendons compte que certains sont plus doués que d’autres pour la politique. Aujourd’hui est un grand jour et tous les Béninois devraient s’en réjouir… », a-t-il laissé entendre.

Alban Tchalla