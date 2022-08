Investissement agricole à Dangbo: La Fondation Abakè s’informe des besoins des agriculteurs

Vues : 1

La présidente de la Fondation Abakè et le Maire de Dangbo lors des échanges avec les jeunes

Ce qu’il faut retenir : Les responsables de la Fondation Abakè ont fait d’une pierre, deux coups. A travers leur descente le jeudi 18 août 2022, à Dangbo, dans le cadre de la campagne «Un million de sourires » qui vise à nourrir un million d’enfants sur toute l’étendue du territoire national, ils ont discuté des potentialités agricoles de la localité avec les jeunes. «Sur nos plateformes, les jeunes de Dangbo sont nombreux à nous contacter pour évoquer des sujets de voyage vers l’extérieur. Cela nous a fait réfléchir et aujourd’hui, après des recherches, nous savons que Dangbo a un sol qui facilite les cultures agricoles. Voilà pourquoi nous avons décidé de profiter de cette descente de ce jour pour nous entretenir avec vous afin que vous puissiez nous dire ce qui vous manque en matière de la pratique agricole », a fait savoir la présidente de la Fondation Abakè, Abakè Assongba de Rosa. A l’en croire, cette idée vise à lutter contre l’exode rural dans lequel plonge Dangbo. Chérita Walter, coordonnatrice de la Fondation a invité les jeunes à ne jamais oublier que «la terre ne ment pas» avant de remercier la première autorité de la commune qui a salué l’initiative de la fondation puisqu’«elle cadre parfaitement avec les objectifs de la municipalité de Dangbo».

Ce que pense le maire: Présent à la séance, le maire de la commune de Dangbo, Djossou Maoudo, a avancé que « , Porte d’entrée de la vallée de l’Ouémé, deuxième plus riche vallée au monde après le Nil, Dangbo est un terreau très fertile pour le thème “La jeunesse et la solution retour à la terre” sur lequel les échanges ont porté ». «La nature a gratifié notre commune d’immenses richesses pour assurer son développement et l’épanouissement de ses populations, notamment les jeunes et les femmes», a-t-il poursuivi avant de préciser que «ses terres sont fertilisées du fait des alluvions qui y sont déposées lors de la période des hautes eaux». «Ce qui favorise ainsi la production de toutes sortes cultures vivrières en l’occurrence le piment, les légumes feuilles, la patate douce, le maïs, le niébé, le riz, la tomate, le manioc…», a aussi affirmé, ajoutant que l’agriculture occupe 56% de la population. Mais, bien qu’elle soit là première source de revenus des ménages, elle est dominée par une faible production.

Pourquoi : Des interventions des jeunes, on retient dans un premier temps, le manque de matériels adéquats. «Nous continuons d’utiliser des moyens rudimentaires comme la roue, le coupe-coupe, et la hache. A cela s’ajoutent les difficultés d’accès aux intrants agricoles, les difficultés d’accès aux financements agricoles, la quasi-inexistence de bassines agricoles, l’insuffisance d’infrastructures marchandes», ont fait savoir les jeunes qui lancent : «si vous pouvez nous aider en nous octroyant de moyens pour nous en procurer des engrais et matériels pouvant nous faciliter la tâche, cela nous servira beaucoup».

Par ailleurs : Le maire tout a marqué la disponibilité du conseil communal à accueillir tout genre d’initiative visant à améliorer, à court et moyen terme, les moyens de production, faciliter l’accès aux intrants et au financement, accompagner les jeunes et les femmes dans le développement de l’entrepreneuriat agricole. A l’issue de la séance, Abakè Assongba de Rosa et son équipe se sont retirées tout en promettant revenir sous peu.

Anselme Houenoukpo