Championnat d’Afrique Kampala 2022: Le Bénin sur le toit africain

Les joueurs de l’équipe nationale de Tchoukball savourant leur sacre

De quoi s’agit-il : Les Écureuils tchoukballeurs ont remporté, l’édition 2022 du championnat d’Afrique de la discipline qui s’est déroulée à Kampala en Ouganda. C’est le dimanche 21 août 2022, à l’issue de la finale qui les a opposés à leurs homologues du Cameroun. Ainsi, ils détrônent le Cameroun, champion en titre venu à Kampala dans l’idée de retourner à nouveau avec le titre. 65 – 46, est le score par lequel, le capitaine Joël Eké et ses coéquipiers ont renversé les Lions indomptables du Cameroun. En effet, la Fédération béninoise de tchoukball (FTBK), l’une des moins nanties vient de remporter un deuxième trophée en 4 ans. 2018, comme champion d’Afrique de Beach tchoukball et 2022, champion d’Afrique de la discipline.

Que disent les membres de la délégation béninoise : Capitaine de sa formation, Joël Eké au terme de cette finale aboutie, s’est dit très joyeux de ce sacre qui a dédié au président Talon et à tout le peuple béninois. Car pour lui, c’est le premier trophée du Bénin dans la célébration de son 62e anniversaire d’indépendance. Très heureux le sélectionneur, Hervé Dossoumou a reconnu que «cette victoire est d’abord le fruit du travail bien fait». Pour atteindre cet objectif, Hervé Dossoumou, après une défaite à l’entame de la compétition a dû remobiliser sa troupe et revu sa stratégie de défense qui était un point fort de son effectif. «C’est bien beau de marquer, mais nous avons travaillé sur la défense pour décourager l’équipe en face. Car ça ne sert à rien de marquer et de ne pouvoir pas bloquer les balles de l’adversaire. Et c’est ce que nous avons fait», a-t-il signalé. Il n’a pas manqué de remercier le président de la fédération et son bureau qui ont cru en eux avant de lancer un appel à tout le peuple tout en sollicitant les parents à faire pratiquer ce sport qui est un sport complet et moins risqué à leurs enfants.

Après le sacre, le président de la Fédération béninoise de tchoukball, Roch Séro Bété, resté au pays a adressé un vibrant hommage aux joueurs et à la délégation béninoise pour avoir honoré le pays de très belle manière. «Mes chers joueurs, je ne peux pas vous cacher ma joie, je ne peux pas vous cacher mon émotion. Vous avez accompli un travail fantastique. En partant, nous vous avions confié la mission de revenir avec le trophée et vous l’avez réalisé », a lâché le président de la Fédération béninoise de tchoukball, Roch Sero Bété aux joueurs. Il a poursuivi en ces termes. « Vraiment, nous sommes fiers de vous. Non seulement nous, responsables de fédération mais tout le pays est fier de vous. Vous avez honoré le Bénin. Vous avez un parcours fantastique».

Par ailleurs : Les dames camerounaises ont sauvé l’honneur des hommes en décrochant le titre de championne tout en survolant la compétition en battant leurs homologues de l’Ouganda 50-32 puis du Kenya 47-24. A noter que les nouveaux champions d’Afrique seront de retour ce lundi 22 août à l’aéroport de Cotonou vers 11H 30 selon la programmation du vol.

Voici le classement général du championnat de Tchoukball

Chez les hommes

1er : Bénin

2éme : Cameroun

3ème : Rwanda

4ème : Ouganda

5ème : Tanzanie

6ème : Soudan du Sud

7ème : Kenya

8ème : R D Congo

Anselme Houenoukpo