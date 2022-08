Campagne un million de sourires: La Fondation Abakè fait des heureux à Dangbo et Porto-Novo

Vues : 2

La présidente Abakè Assongba distribuant la nourriture aux enfants

La « Campagne un million de Sourires » initiée par la Fondation Abakè a connu l’étape de Dangbo et Porto Novo. En effet, ce jeudi 18 août 2022, à la maison des jeunes, la délégation de ladite fondation dans une ambiance festive a assuré le repas minimum par jour comme cela a été déjà le cas dans certaines villes et localités du pays à savoir Cotonou, Ifangni et Sègbohouè à plusieurs enfants. Au décompte final, après cette journée qui a vu l’équipe parcourir les deux contrées citées, ils sont plus de 2500 enfants à goûter au plaisir qu’offrent Abakè Assongba de Rosa et son équipe à travers ce projet. Le démarrage de cette activité qui étale l’une des ambitions de la Fondation «œuvrer pour faire reculer la précarité au Bénin » a connu la présence du maire de Dangbo, Djossou Maoudo.

Ce qui a été dit : Abakè Assongba de Rosa dans son introduction a remercié la population de Dangbo, pour la patience, la gentillesse et l’accueil. Elle a ensuite témoigné toute sa reconnaissance à son équipe en l’occurrence Cherita Walter, la coordonnatrice, Maroufath Falola et Hermione Ligan avant de s’adresser aux bénéficiaires ainsi que les parents présents. «La fondation Abakè n’a pas la prétention de nourrir tous les enfants du Bénin. Mais, notre objectif est d’offrir le peu que nous avons à ceux qui sont dans le besoin», a-t-elle déclaré conviant donc les bénéficiaires à accepter «ce repas qui va combler un tant soit peu un besoin en alimentation». Ce qu’a salué le maire de la commune qui s’est dit «séduit par cette initiative». «Ce n’est pas la quantité qui compte. C’est le geste. Soyez remerciée madame la présidente pour avoir pensé aux enfants de Dangbo», a-t-il fait savoir. Pour leur part, les enfants n’ont eu de mot que de prier pour le succès de cette entreprise de la donatrice.

Par ailleurs : Après cette étape, la délégation a pris direction de Porto-Novo. Arrivée à la place Bayole, elle a également fait le même exercice. Sans protocole, les enfants qui le désirent ont bénéficié également de ce repas. Et après avoir fini, la présidente de la Fondation Abakè a dit être satisfaite.

Anselme Houenoukpo