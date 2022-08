Retrait de l’UDBN des activités du Bloc Républicain: Les responsables du  BR tempèrent et appellent  au calme

Vues : 2

Bio Tchané, ministre d’Etat et SGN du BR

Le parti Bloc Républicain du ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, a reçu le 17 août 2022, un courrier de l’ex-délegué de l’UDBN Cyrille Yaovi Djikoui l’informant de la suspension jusqu’à nouvel ordre de l’accord qui a consacré l’absorption de l’UDBN par le BR. Cette décision ayant suscité de vives polémiques au sein de l’opinion, a amené la direction du parti BR à réagir à travers un communiqué en date du vendredi 19 août 2022.

Que dit le BR : « Le Bloc Républicain s’étonne d’un tel courrier, tant dans sa forme que dans son fond ». C’est du moins ce qu’on peut comprendre du communiqué rendu public par la direction du BR sur la décision du retrait de l’ex-UDBN. Par le biais de ce communiqué, le parti du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané précise que l’accord de mise ensemble du Bloc Républicain ( BR ) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau ( UDBN ) consacre l’absorption de l’UDBN par le BR à tous les niveaux décentralisés du BR . Du coup, le processus de mise en œuvre de l’accord a conduit à la prise en compte des militants régulièrement désignés par les responsables de l’ex – UDBN aussi bien dans les cellules ( par cooptation ) , dans les sous sections , dans les comités de supervision communale et dans le Bureau politique du BR . « Au terme de ces différents processus, l’absorption de l’ex UDBN est dès lors effective », peut-on lire dans ce communiqué.

L’appréciation du parti BR : Le Bloc Républicain salue par ailleurs l’engagement de tous les militants y compris ceux qui se sont venus de par le biais de l’ex – UDBN, dans la mobilisation générale du parti pour la propagande des idéaux du BR sur toute l’étendue du territoire national. « Nous comprenons que la perte de certains privilèges des anciens responsables de l’ex – UDBN à la suite de leur fusion dans un grand parti comme le BR pourrait susciter en eux des comportements antagonistes au nouvel esprit militant institué par la réforme du système partisan », fait remarquer le parti du Cheval blanc cabré. Au lieu de croire qu’il est possible de défaire cette absorption de l’ex – UDBN par le BR, le parti encourage plutôt les uns et les autres à persévérer dans le processus d’adaptation à la rigueur de la gouvernance politique qu’impose la réforme du système partisan. Le Bloc Républicain rassure ses militantes et militants que leurs droits au sein du parti sont garantis par les textes fondamentaux et non par un individu de quelque niveau de responsabilité que ce soit. Le BR exhorte à cet effet tous leurs militants à continuer de tenir leurs engagements pour le succès du trimestre BR. « Nous rassurons par ailleurs de notre disponibilité à travailler afin que les initiateurs du courrier « suspension de l’accord » puissent être mieux inspirés dans leur marche vers une meilleure intégration au BR », indique le communiqué.

Alban Tchalla