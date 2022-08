Législatives 2023: « L’opposition n’ira pas aux élections en rangs dispersés », souhaite le Démocrate  Léon Basile Ahossi

Vues : 2

Léon Basile Ahossi, membre du parti Les Démocrates

Les partis de l’opposition sont visiblement en train de lambiner à cinq mois des élections législatives, pendant que la mouvance s’affiche davantage. Dans un entretien accordé à la radio locale Sèdohoun, Léon Basile Ahossi, deuxième vice-président du parti ‘‘Les Démocrates’’ a tenté de rassurer les uns et les autres que l’opposition participera bel et bien aux élections mais pas en rangs dispersés. « Je ne souhaite pas que l’opposition aille aux élections le rang dispersés. Nous travaillons en ce moment à ce qu’on aille en un seul rang », a-t-il affirmé tout en ajoutant que rien est garanti d’avance « Est ce que cela va réussir ? Je souhaite que ça réussisse ». Léon Basile Ahossi a laissé entendre que l’option d’un seul parti pour participer aux élections est envisageable afin d’éviter des candidatures dispersées, même si, dit-il « l’unité des forces de l’opposition n’existe nulle part ». Il a également confié que les partis de l’opposition travaillent pour sortir la meilleure formule devant garantir leur victoire à l’élection législative de janvier 2023. Le deuxième vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’ n’a pas manqué de confirmer la participation du parti Les Démocrates aux législatives tout en comprenant les appels au boycott de certains. « Si on ne va pas aux élections, on ne va pas faire le maquis pour prendre le pouvoir. On ira aux élections. C’est vrai que les commentaires dans l’opposition sont divers, mais nous, au parti ‘’Les Démocrates’’, on pense qu’il faut aller aux élections. Le parti Les Démocrates va aux élections pour conquérir le pouvoir et gérer l’État. Il faut chercher le pouvoir par les voies légales », a-t-il conclu.

Assise Agossa