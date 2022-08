Fédération Béninoise de Football: De Chacus réélu à la tête de FBF pour 4 ans encore

Vues : 1

(Il propose les Guépards en remplacement des Écureuils)

Les membres du comité exécutif nouvellement élu avec le président d’honneur Anjorin à l’issue de l’assemblée générale élective

De quoi s’agit-il : La Fédération béninoise de football a tenu en son siège à Djassin (Porto-Novo) son assemblée générale élective, le samedi 20 août 2022. Et comme on pouvait s’y attendre, le congrès auquel 69 délégués ont pris part a validé à l’unanimité la liste ‘’Allons plus loin’’ portée par le président Mathurin de Chacus. Ainsi, président ayant conduit le comité exécutif pour le compte des 4 dernières années, De Chacus garde la main. Tout comme lui, tous les membres de son bureau en dehors de Oussou Saka, feue Floriane Affoutou et feu Firmin Akplogan sont restés. Il s’agit donc d’une continuité validée avec 69 voix pour autant de votants. L’équipe remise en place envisage poursuivre avec l’organisation régulière des championnats nationaux (masculin et féminin), l’instauration des championnats de catégories d’âges, du football de la plage, du futsal sans oublier la qualification des sélections nationales aux différentes compétitions internationales. Ils ont surtout la CAN sénior dans le viseur. Parlant de la sélection nationale, une proposition a été faite dans ce sens.

Changement de surnom à l’équipe nationale : Les Écureuils vont devenir “Les Guépards”. C’est l’une des propositions faites par l’instance en ce qui concerne le surnom des sélections nationales de la discipline. Cela traduit la volonté des membres de l’instance de ranger le surnom “Les Écureuils” dans les placards. Ce félin, l’un des grands mammifères carnassiers vivant en Afrique et en Asie de l’Ouest présente une allure très svelte et fine, avec de longues pattes élancées (aux griffes semi-rétractiles ou non-rétractiles selon les sources), et une face au museau court marquée par deux traces noires partant des yeux. Son pelage est entièrement tacheté de noir sur un fond fauve à beige très clair. Ces petits sont pourvus d’une courte crinière qui disparaît à l’âge adulte. Avec des os légers, une colonne vertébrale flexible, un poids compris entre 35 à 60 kg et une taille de 1,20 m à 1,50 m, le guépard a une facilité de se projeter vers l’avant propre et rapide. Il envoie loin ses membres postérieurs quand il est en course. Ce qui fait de lui, l’animal terrestre le plus rapide au monde. Il a une pointe de vitesse qui avoisine 112 km/h. C’est sans doute ses traits caractéristiques qui ont marqué les membres de la fédération pour qu’ils choisissent de faire porter ce nom comme surnom aux équipes nationales.

Par ailleurs : Il a été également proposé de faire des tous les anciens présidents de l’instance des présidents d’honneur. «Et ils seront traités comme tel à chaque fois qu’il y aura une manifestation de rang au niveau de la discipline», a informé le ministre Oswald Homeky qui a pris part au lancement des travaux de ce congrès. De quoi montrer aux anciens présidents Martin Adjagodo, Anjorin Moucharafou et Augustin Ahouanvoebla qu’ils continuent de compter pour la famille du football béninois.

Lire l’intégralité du programme d’actions du comité exécutif de la fédération béninoise de football (mandat 2022-2026)

Ce programme met un point d’honneur sur la construction d’infrastructures, l’amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs, la qualification de nos équipes nationales aux compétitions continentales, la poursuite de la professionnalisation des championnats nationaux et l’amélioration des performances des clubs aux compétitions africaines, la promotion et le développement du football féminin et des catégories d’âges.

Il se décline en douze (12) axes stratégiques.

Axe stratégique 1 : Faire une gestion participative du Football

Instauration de la conférence des présidents de clubs ;

Elargissement périodique des réunions du Comité Exécutif aux Présidents de Ligue départementale ;

Participation de façon tournante des présidents de clubs aux voyages des équipes nationales ;

Axe Stratégique 2 : Renforcer l’administration de la FBF

Recrutement de Personnels pour renforcer l’administration fédérale ;

Renforcement du système Informatique de la fédération ;

Renforcement des capacités du personnel existant ;

Création d’une cellule de passation des marchés ;

Axe Stratégique 3 : Poursuivre la Professionnalisation du secteur

Création des sociétés sportives par les Clubs ;

Fixation du salaire minimum des joueurs ;

Professionnalisation de la fonction « arbitre de football »

Axe Stratégique 4 : Promouvoir et Célébrer la culture de l’excellence

Célébration et récompenses des acteurs à la fin de chaque saison sportive ;

Formation et recyclage des acteurs (Entraineurs, Arbitres, SG des clubs) ;

Passage des examens pour l’obtention des diplômes et grades.

Axe stratégique 5 : Maintenir la régularité de l’organisation des compétitions

nationales

Organisation régulière des championnats nationaux ;

Organisation de la coupe du Bénin / Coupe de l’indépendance ;

Organisation de la Super Coupe ;

Organisation des compétitions de catégories d’âges (U15 – U17 – U 20) ;

Axe Stratégique 6 : Assurer le développement technique et la qualification du

Bénin aux compétitions continentales dans toutes les catégories

Mise en place la DTN et dynamisation de son fonctionnement ;

Renforcement du Staff technique des équipes nationales ;

Organisation périodique des stages de préparation ;

Amélioration de la performance des clubs aux compétitions africaines ;

Mobilisation de tous les acteurs autour de la vision et des objectifs ;

Renforcement de la discipline et la cohésion au niveau de l’équipe fanion ;

Axe Stratégique 7 : Promouvoir le développement des centres de formation

Labélisation et catégorisation des centres ou académies de formations ;

Rendre fonctionnel les centres techniques régionaux ;

Mise en place des centres de perfectionnement dans chaque département

Axe Stratégique 8 : Promouvoir le développement du football féminin

Renforcements des actions de soutien à l’endroit des clubs du football Féminin ;

Pérennisation de l’organisation régulière des championnats D1 – D2 féminin ;

Renforcement des capacités des acteurs du football féminin ;

Mise en place de l’académie de formation des jeunes filles au football.

Axe Stratégique 9 : Consolider les relations FBF – Etat / FBF – CAF et FIFA

Renforcement des relations avec l’Etat à travers une bonne collaboration entre le ministère en charge des sports et la FBF ;

Renforcement des relations avec la CAF et la FIFA ;

Amélioration de la présence du Bénin dans les organes de gestion de la CAF et de la FIFA.

Axe stratégique 10 : Renforcement de la communication

Renforcement du dispositif de communication ;

Mise en place d’une équipe de production des matchs du championnat ;

Restructuration du site internet de la FBF en vue de le rendre plus fonctionnel et attractif ;

Renforcement de la communication digitale ;

Mise en place de la radio et télévision de la FBF ;

Axe Stratégique 11 : Tisser des partenariats et accroitre le soutien aux clubs

Recherche des sponsors pour les différents championnats ;

Recherche d’un nouvel équipementier pour les sélections nationales ;

Plaidoyer pour accroitre la subvention de l’Etat à l’endroit des clubs

Axe Stratégique 12 : Renforcer le réseau des infrastructures et assurer leur

utilisation durable

Achèvement de tous les chantiers d’infrastructure ouverts ;

Poursuite de la construction des sièges des ligues départementales ;

Construction des centres de formation Sports – Etudes dans les régions qui n’en disposent pas ;

Mise en place d’une politique d’entretien, de maintenance et de réhabilitation des infrastructures existantes.

Anselme Houénoukpo