Expérience Tébé sur une probable fusion au sein de l’opposition: « A l’exception des FCBE, tous les partis d’opposition sont en discussion »

Expérience Tébé, président du MPL

Le président du parti MPL, Expérience Tébé a été reçu sur l’émission ‘’Cartes sur Table’’ de Océan Fm ce dimanche 21 août 2022. Il s’est exprimé, entre autres sur les possibilités de fusion et les tractations en cours pour que l’opposition soit représentée aux législatives prochaines.

Ce qui se prépare au sein de l’opposition : « Il n’y aucune raison que nous ne puissions élire des députés à l’Assemblée nationale ». Telle est la réaction de l’opposant et président du parti Mouvement Populaire de Libération, Expérience Tébé sur la participation des partis de l’opposition aux législatives de 2023. De ce fait, il a rassuré que des actes sont en train d’être posés au sein de l’opposition pour garantir ce succès. A l’en croire, ce sont les leaders du MPL, qui ont insisté que toutes les forces de l’opposition restent dans un même creuset pour affronter victorieusement le régime en place. « Les discussions qui sont en cours au niveau de l’opposition, il s’agit pour nous de comment aborder ces législatives, avec quelle liste et qui sont les candidats. A l’exception des FCBE, tous les autres partis d’opposition sont en discussion », confie-t-il. De ses propos, l’objectif de ce projet de fusion en cours de discussion des partis opposés à la gouvernance du régime, est de trouver des voies et moyens pour participer victorieusement cette élection. « Le MPL fera ce qui sera décidé en termes de stratégie gagnante au sein du groupe. C’est un referendum que le peuple veut faire vivre au monde entier. Parce qu’il ne s’agira pas d’une guerre d’argent », fait-il croire. Actuellement, son parti travaille pour sa stratégie d’expansion et d’enracinement sur le territoire national, le renforcement de ses membres du parti et le remembrement des bases. « De concert avec toute l’opposition, nous sommes en train de travailler à ne laisser aucune chance que l’opposition ne puisse être représentée. Il y a une discussion en cours pour définir les meilleures stratégies à adopter », ajoute l’invité de l’émission. Il poursuit qu’il entretient une bonne collaboration avec d’autres partis d’opposition. « Nous sommes unis par le même destin, c’est donc des relations très conviviales. Nous discutons beaucoup pour trouver des voies et moyens d’apporter des solutions à ce peuple qui croître sous l’effet de la misère », a-t-il martelé.

Sur la caution d’élection : « Nous avons établi la stratégie nécessaire pour obtenir cette caution. Nous n’avons aucune inquiétude », a rassuré le président du MPL. Il a dévoilé ce qui se passe dans sa formation politique à propos de cette caution. « En termes de stratégie de mobilisation des fonds, il a été demandé aux prétendants à mobiliser 1 million 500 mille et nombre de ces prétendants ont déjà versé cette caution dans le compte du parti. Nous avons dépassé cette étape de caution », dit-il.

Positionnement et 10% : « C’est avec clarté et de façon démocratique que les choses sont établies au sein du MPL. Nous avons déjà une pré-liste de positionnement des candidats », précise Expérience Tébé. La question des 10% n’inquiète pas le parti puisque le MPL, a fait comprendre son président, répond le plus aux aspirations de la couche la plus défavorisée, la jeunesse, les artisans et les élites qui ne sont pas d’accord avec la gouvernance actuelle.

Mariage UP-PRD et divorce UDBN-BR: « C’est un non-évènement.Ils se trouvent confrontés à ne pourvoir pas respecter la loi. C’est triste qu’on a créé des blocs soi-disant forts et qu’on doit en créer d’autres pour aller à l’élection. Ce sont des intérêts personnels qui sont mis en avant », a réagi l’opposant. Expérience Tébé note que la gouvernance actuelle du pays doit changer même si à l’occasion de la fête nationale, les opposants étaient aux côtés du pouvoir. « Le vivre-ensemble que notre pays a instauré un certain temps, le pouvoir de la rupture est venu saccager ses fondamentaux. Le devoir nous appelle de faire que sur ces gouvernants puissent changer de cap. A partir de cet échec, nous voulons que d’autres personnes notamment nous qui pensons qu’on peut gérer autrement, qu’on laisse la place à cette génération pour s’essayer », souligne-t-il.

Alban Tchalla