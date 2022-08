Équipes nationales de football: Les Écureuils deviennent bientôt “Les Guépards”

Vues : 4

Les Écureuils du Bénin

La fédération béninoise de football tient en ce moment même à son siège à Djassin (Porto-Novo) son assemblée générale élective. Et l’une des propositions faites par l’instance est le changement du surnom des sélections nationales de la discipline en “Les Guépards”. Cela traduit la volonté des membres de l’instance de ranger le surnom “Les Écureuils” dans les placards.

Ce félin, l’un des grands mammifères carnassiers vivant en Afrique et en Asie de l’Ouest présente une allure très svelte et fine, avec de longues pattes élancées (aux griffes semi-rétractiles ou non-rétractiles selon les sources), et une face au museau court marquée par deux traces noires partant des yeux. Son pelage est entièrement tacheté de noir sur un fond fauve à beige très clair. Ces petits sont pourvus d’une courte crinière qui disparaît à l’âge adulte.

Avec des os légers, une colonne vertébrale flexible, un poids compris entre 35 à 60 kg et une taille de 1,20m à 1,50m, le guépard a une facilité de se projeter vers l’avant propre et rapide. Il envoie loin ses membres postérieurs quand il est en course. Ce qui fait de lui, l’animal terrestre le plus rapide au monde. Il a une pointe de vitesse qui avoisine 112 km/h. C’est sans doute ses traits caractéristiques qui ont marqué les membres de la fédération pour qu’ils choisissent de faire porter ce nom comme surnom aux équipes nationales.

Anselme HOUENOUKPO