Si aucune réaction officielle n’est encore enregistrée de la part des responsables du parti Br, 72 heures après la démission de l’Udbn, des sources internes affirment que « acte a été pris tout simplement ». Au siège national du parti situé dans les encablures de la place Etoile Rouge à Cotonou, rien ne semble avoir été ébranlé par cette démission. Aucune réunion de crise convoquée jusque-là, encore moins, des séances de travail hardies en ces genres de situation. L’administration du parti tourne à son rythme habituel, plutôt affairée dans les tâches de plus en plus multiples à quelques mois des législatives 2023. «Nous avons accueilli la nouvelle avec sérénité au Br. » confie l’un des hauts responsables rencontrés au lendemain de cette démission. «Les militants sont bien intégrés dans nos structures décentralisées. Nous cheminons ensemble. Il n’y a aucun souci » assure-t-il. Il s’étonne même de cette démission, car pour lui, il n’était plus question d’étiqueter encore des militants Udbn, le parti n’ayant plus d’existence depuis son absorption par le Br. En même temps, il dit comprendre qu’aujourd’hui, qu’une certaine opinion de l’ex Udbn ne voyait pas la chose de la même façon. «Ils disent qu’il ne devrait plus avoir des activités parallèles sans l’aile Udbn qu’ils brandissent toujours au sein du Br, un seul parti ne saurait avoir deux directions, c’est impossible. Ils devraient régler ce problème en leur sein mais ont choisi de procéder autrement. Mais nous gérons la situation avec calme et sérénité » répète ce responsable, sous anonymat.

Christian Tchanou