Course au scrutin législatif de 2023: Bio Tchané en tournée de remobilisation des militants BR dans tout le Bénin

Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané

Pour ne pas manquer la 9ème Législature, les partis politiques affûtent leurs armes dans les états-majors et sur le terrain. Le Secrétaire général national du Bloc républicain (Br), Abdoulaye Bio Tchané, s’est réinvesti sur le terrain pour définir une nouvelle politique en vue des prochaines joutes électorales. Pour cet exercice, il a initié une tournée dans les 24 circonscriptions électorales. Cette tournée a démarré le mercredi 17 août 2022, qui a pour objectif de remobiliser les militants et sympathisants du cheval cabré pour les élections législatives de janvier 2023, qui revêtent d’une importance capitale. Par ce périple, le parti entend remobiliser sa base et la mettre en ordre de bataille dans la perspective des élections législatives du 08 janvier prochain. A cette occasion, le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, abordera face aux militants plusieurs sujets liés à ces joutes électorales pour lesquelles la question des positionnements demeure un tabou. Il ne manquera sans doute pas l’occasion avec les cadres du parti, de se prononcer sur l’actualité au sein de la formation politique relative à la rupture de la collaboration avec l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn). Les perspectives et ambitions du parti ne manqueront pas d’être également évoquées vu les mutations politiques en cours.

Alban Tchalla