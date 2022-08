Après les désastres des pluies diluviennes: Le gouvernement rétablit  le pont de Tchikandou

Vues : 2

Bonne nouvelle ! La circulation coupée en direction du Nigéria suite aux pluies diluviennes du 14 au 15 août dernier a été rétablie le mercredi 17 août 2022. Suivant les instructions fermes du ministre Hervé Hèhomey, les services compétents du ministère des infrastructures et des transports ont réussi à remettre en état le trafic entre le Nigeria et le Bénin en 24 heures. Un résultat obtenu suite à la descente sur le pont de Tchikandou du maire de Nikki Roland Gounou Lafia Joseph et d’une délégation de la mairie constituée du Premier Adjoint au Maire, du Secrétaire Exécutif et des cadres de la mairie de Nikki.

Il faut préciser que le pont en lui-même n’a eu aucun problème mais c’est plutôt les remblais d’accès du pont qui a cédé, sous la forte pression des inondations occasionnées par les pluies diluviennes. La rampe d’accès, côté Nigeria, a également subi des dommages et des interventions sont prévues pour la renforcer avec l’accord du Nigeria. Le pont de Tchikandou est à environ 22 kilomètres de la commune de Nikki dans le département du Borgou et relie le Bénin au Nigéria.

Assise Agossa