Mission gouvernementale à Washington: Bio Tchané négocie le dimensionnement en 2X2 du tronçon Bohicon–Dassa Zoumè

Poignet de main entre le ministre Abdoulaye Bio Tchané et une responsable de la délégation américaine

Le gouvernement du Bénin a tenu avec les États-Unis d’Amérique, un atelier de négociation devant déboucher sur la signature de l’accord de don du compact régional Bénin-Niger, ceci à travers le Millenium Challenge Corporation. Les échanges ont eu lieu à Washington du 8 au 12 août 2022, en présence du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané et de plusieurs autres personnalités.

De quoi s’agit-il : Le Bénin a entamé des négociations devant déboucher sur la signature de l’accord de don du compact régional Bénin-Niger après avoir été déclaré éligible par le Millenium Challenge Corporation (MCC). Ce compact est consacré au développement du réseau routier entre le port de Cotonou et le Niger avec comme objectif stratégique, l’amélioration substantielle du flux commercial entre les deux pays. Pour obtenir cet accord de don, un comité de pilotage du compact régional Bénin-Niger présidé par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a été mis en place. Ce comité a pour première mission, de formuler ledit programme qui consiste entre autres à réhabiliter l’axe Bohicon-Dassa Zoumè (83,00 km); évaluer le système d’entretien routier mis en place au Bénin et proposer des solutions pour son amélioration. La seconde mission du comité est de poursuivre les négociations afin de faire signer entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique, un accord de don de 202 millions de dollars US au profit du secteur routier du Bénin.

Qu’est-ce qui a été dit : Le dimensionnement à faire en 2×2 du tronçon Bohicon–Dassa Zoumè, a été l’un des points défendu par la délégation du Bénin au cours des négociations. Le comité de pilotage du compact régional Bénin-Niger présidé par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a également énoncé et défendu les raisons de cette négociation et a pu avoir du MCC un accord de principe sur ce point ainsi d’ailleurs que sur beaucoup d’autres points. Le Compact avec les ajustements de la délégation du Bénin sera présenté au conseil d’administration du Millenium Challenge Account (MCC) courant le mois de septembre prochain.

Par ailleurs : Etaient présents à cet atelier le ministre d’Etat en charge de l’Économie et des Finances, de l’Ambassadeur du Bénin près des États-Unis, des membres de l’équipe de formulation du Compact. Il faut souligner que la Millennium Challenge Corporation est une agence d’aide étrangère bilatérale des États-Unis créée par le Congrès américain en 2004. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a déjà accordé une subvention de 391 millions de dollars au Bénin pour appuyer la lutte contre la pauvreté.

Assise Agossa