Berge lagunaire de Cotonou: Les occupants sommés de libérer l’espace

Le préfet du Littoral Alain Orounla

Le préfet du Littoral, Alain Orounla a exhorté les occupants de la berge lagunaire de Cotonou à libérer l’espace, ceci, suite à l’insalubrité, l’insécurité et l’occupation illégale de la berge lagunaire par ces derniers.

De quoi s’agit-il : Les occupants de la berge lagunaire de Cotonou doivent libérer les lieux et aller se reloger ailleurs. C’est la décision du préfet Alain Orounla lors de son passage sur ce site. L’objectif de cette visite est de sensibiliser les occupants de la berge et les inviter à prendre les dispositions pour se reloger ailleurs et libérer les lieux.

Que disent les autorités : Le préfet du Littoral Alain Orounla a rappelé aux occupants de la berge lagunaire que l’insalubrité, l’insécurité et l’occupation du domaine public sont des luttes permanentes que mène la préfecture de Cotonou. Selon le chef du 4ème arrondissement de Cotonou, la lutte contre l’insalubrité, l’insécurité et l’occupation illégale du domaine public est un combat de tous les instants. « Ce qui se passe en ce lieu dépasse l’entendement. C’est un soulagement d’avoir le préfet ici aujourd’hui pour constater avec nous ce que nous avons tout le temps déploré et dénoncé », a-t-il déclaré.

Entre les lignes : Connu pour son insalubrité notoire depuis plusieurs années, la berge lagunaire de Cotonou bénéficie d’un réaménagement depuis quelques semaines. Le gouvernement du Bénin a décidé d’aménager cet espace pour en faire une aire de repos et de détente. Depuis le démarrage des travaux de réaménagement de la berge lagunaire de Cotonou, le paysage a changé et cet espace abrite déjà plusieurs manifestations.

Assise Agossa