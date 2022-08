Lancement du livre sur le bail à usage d’habitation domestique: Yadèlin Justin Sèglé apporte des solutions aux inquiétudes liées au bail

Vues : 2

Justin Sèglé, auteur du livre

Le lancement officiel de l’ouvrage intitulé ” La réglementation du bail à usage d’habitation domestique : en 70 questions-réponses ”, a eu lieu le samedi 13 août 2022 à l’Université d’Abomey-Calavi. Un chef-d’œuvre du Magistrat Yadèlin Justin Sèglé, Juge au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Quel est le but: Contribuer à l’appropriation par le grand public des normes de la réglementation du bail à usage d’habitation domestique. L’auteur présente ces normes de façon simplifiée, accessible et compréhensible. Le présent livre indique les implications pratiques de ces normes ainsi que des illustrations. La cérémonie du lancement officiel a réuni les magistrats, huissiers de justice, avocats, universitaires ainsi que des auditeurs de justice en fin de formation.

Que retenir de l’ouvrage: Il s’y trouve des précautions et conseils à chacun des acteurs concernés par des questions de bail à usage d’habitation domestique. Il s’agit entre autres des locataires, propriétaires, agents immobiliers et les spécialistes du droit. C’est un ouvrage de 176 pages présenté en 70 questions-réponses et développé en 4 parties. Une première partie porte sur les préoccupations communes en matière de bail d’habitation. Une deuxième partie répond aux différentes préoccupations spécifiques aux propriétaires. La troisième partie apporte des réponses aux préoccupations spécifiques des locataires et la quatrième partie sur les préoccupations relatives aux agents immobiliers. Une cinquième partie qui vient s’ajouter, présente les actions en justice expressément prévues par la loi.

Que disent les acteurs: Pour l’auteur du livre, les règles ne sont pas suffisamment connues du grand public. Ce qui serait à la base de nombreux contentieux observés. Sa motivation part donc du constat de son vécu quotidien sur ce fait, mais également des cas qui sont soumis aux juridictions. Le livre présenté au public, à en croire le professeur Nicaise Médé, Enseignant de droit à l’Université d’Abomey-Calavi, permet de mettre la loi à la portée de tous. Il a remercié l’auteur qui entend vulgariser le droit et l’encourage à poursuivre dans cette dynamique. Pour Romain Koffi, Juge au Tribunal de commerce de Cotonou, c’est un ouvrage très bien fourni rédigé dans un langage accessible qui permet directement d’aller vers les préoccupations courantes. Il a profité pour féliciter l’auteur, qui a su dégager l’énergie nécessaire en dehors de ses nombreuses occupations pour s’engager dans la recherche au profit de la communauté. Selon le magistrat Médard Gandonou, cet ouvrage vient combler un vide en apportant de la matière aux professionnels de droit pour recevoir les requêtes et savoir dans quel sens pouvoir les orienter. « C’est assez impressionnant », a-t-il dit.

Qui est Justin Sèglé: Né le 8 septembre 1987 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) d’un père et d’une mère béninois. Il est titulaire, entre autres, d’une maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires, du diplôme du Cycle 2 de l’École nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) en Administration du Travail et de la Sécurité sociale, d’un Diplôme d’Études approfondies en droit privé fondamental, tous obtenus comme major de sa promotion. Admis au concours des auditeurs de justice en 2017, il est également sorti major de sa promotion à l’issue de la formation et est intégré dans le corps de la Magistrat ure. Il pratique depuis lors le contentieux du bail à usage d’habitation domestique. Passionné des questions de droit et féru de la recherche, l’auteur a senti le besoin de mettre cette mine d’informations pratiques et utiles à la disposition du public.

Alban Tchalla