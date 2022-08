Fusion en cours des deux partis : Moukaram Badarou dévoile l’ambition commune du Prd et de l’Up

Vues : 2

Moukaram Badarou, Directeur adjoint du cabinet du président de l’Assemblée Nationale

L’ancien Préfet de l’Ouémé/Plateau et Directeur adjoint du cabinet du président de l’Assemblée Nationale, Moukaram Badarou, s’est prononcé sur la fusion des partis Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dimanche 14 août 2022. Invité de la radio Afrique Espoir sise à Porto-Novo, il a exposé les grandes retombées positives de cette fusion.

Quels sont les avantages de cette fusion : Au cours de l’émission, Moukaram Badarou, membre fondateur de l’Union Progressiste a mis un accent particulier sur les retombées positives de ce mariage entre ces deux grandes formations politiques au regard des exigences du système partisan. Tout d’abord, il y voit un plus grand rassemblement des béninois de divers horizons, afin de mieux occuper le terrain politique. « Les choses se font pour que les partis se mutualisent et occupent le territoire national. On est passé de près de 300 Partis à une quinzaine. La réforme du système partisan vise à nous rassembler. C’est ce que nous faisons avec la fusion des deux formations politiques. L’Up et le Prd, devenir un seul et même Parti politique, c’est renouveler l’offre politique à l’endroit de nos populations. En allant vers le Prd, l’Up ambitionne que les deux Partis deviennent un très grand Parti politique et un véritable Parti de masse », a fait savoir l’invité de la radio Afrique Espoir. Une fois les béninois dans de grands rassemblements, ils pourront ensemble réfléchir pour proposer de bons projets de développement, à en croire les explications de Moukaram Badarou. « Restons ensemble pour le développement et la paix. Si nous sommes ensemble, on sera plus fort. Nous serons un grand rouleau compresseur. On ne se met pas ensemble que pour des élections mais surtout pour l’avenir. En se mettant ensemble, nous faisons la volonté de nos populations », a-t-il indiqué.

Pourront-ils tous soutenir les actions du gouvernement : Le Directeur adjoint de cabinet du président de l’Assemblée Nationale a soutenu avec assurance que la mutualisation des forces de la mouvance comme l’Up et le Prd constituera un poids de taille pour le soutien des actions du gouvernement du Président Patrice Talon qui travaille d’arrache-pied pour le développement du pays. Selon les propos de l’ancien Préfet, le Chef de l’Etat pose les jalons d’un développement durable du pays dans un climat de paix. « A la fête de l’indépendance, on a vu du beau. On a vu les anciens Présidents de la République, les anciens Présidents de l’Assemblée nationale, les membres de l’opposition, aux côtés du Président de la République. La main du Chef de l’Etat est toujours restée tendue. Ce que nous avons vu, le 1er août, reste une preuve. Il fait le possible pour rassembler les béninois », s’est-il réjoui. Moukaram Badarou a également affirmé que le Bénin est résolument engagé sur la voie du développement sous le régime de la Rupture. Pour cela, le congrès de la fusion des deux partis politiques accouchera de bonnes décisions pour accompagner la dynamique en cours. « Nous travaillons pour la bonne gouvernance. Personne ne sera lésée. Nous avons le devoir de rassurer et de faire avancer notre pays », a-t-il conclu.

Assise Agossa