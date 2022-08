Fête de l’Indépendance des Produits Locaux : Le maire Atrokpo et son équipe encouragent le ‘’consommons local’’

Vues : 2

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou

L’Association béninoise des producteurs locaux (ABPL), en partenariat avec la mairie de Cotonou, a lancé le mercredi 10 août dernier, la fête de l’indépendance des produits locaux du Bénin. L’événement qui est à sa deuxième édition, vise à faire connaitre et à promouvoir le ‘’Made in Benin’’, sous toutes ses formes.

De quoi s’agit-il : La Fête de l’Indépendance des Produits Locaux (FIPL) au Bénin est une initiative qui vise à promouvoir la consommation locale en montrant une autre image du Bénin à l’extérieur, en dehors de l’aspect culturel qui lui est connu. Des producteurs béninois venus des quatre coins du pays, sont répartis dans plus d’une centaine de stands, pour offrir, une large gamme de produits au public. Cette manifestation à caractère économique et commercial vient corroborer la détermination des autorités béninoises à valoriser les petites et moyennes entreprises et accompagner les efforts des producteurs locaux pour se faire connaître.

Que disent les organisateurs : Selon les organisateurs, un pays comme le Bénin doit d’abord se révéler à travers une économie forte. « Ce n’est pas en faisant de l’importation quotidiennement que nous allons nous en sortir», ont déclaré les organisateurs. A les croire, l’équipe de la municipalité de Cotonou dirigée par le Maire Luc Sètondji Atrokpo a apporté un soutien fort et sans faille pour que cette édition soit célébrée avec faste. « Nous remercions le Maire et son équipe pour l’assistance et l’appui inconditionnel que la municipalité nous a apportés à travers différentes actions pour la réussite de l’événement», ont-t-ils indiqué. Ils ont pour finir, invité les populations à venir découvrir les merveilles des producteurs béninois qui font la fierté du Bénin de par le monde.

Par ailleurs : Cet événement va s’étendre jusqu’au 14 août 2022. Plusieurs produits qui entrent dans la consommation quotidienne du béninois lambda sont exposés dans les stands. Cet événement sera également meublé d’activités, notamment l’organisation de divers jeux et un géant concert le dimanche prochain, pour clôturer en beauté ce grand rendez-vous commercial.

Assise Agossa